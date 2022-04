Liga MX: Santos deberá fortalecer defensiva si quiere sacar un buen resultado en su visita a Monterrey

Esta noche Santos Laguna visitará a Rayados de Monterrey en la Jornada 13 del Clausura 2022, partido vital para las aspiraciones de cada equipo. En el caso de los Guerreros, necesitan la victoria para permanecer en zona de repechaje y que su clasificación no dependa de otro equipo.

Sin embargo, no es sencillo para los dirigidos por Eduardo Fentanes, pues Monterrey es un escenario en el que no ganan desde el 2014 en todas las competencias en general, y que en Liga MX no ganan desde hace 20 años. Además, los Laguneros llegan como una de las peores defensivas del Clausura 2022.

Después de 12 jornadas, Santos está en la cuarta posición en la tabla de ofensivas con 20 goles anotados, e incluso Harold Preciado es el tercer máximo anotador, con 6 tantos en su cuenta individual. No obstante, defensivamente el equipo de Torreón no ha tenido una buena actuación pese a tener a Carlos Acevedo en el arco.

Los Laguneros son la tercer peor ofensiva, con 20 goles permitidos hasta el momento, 2 más que Mazatlán y 3 más que el Toluca. Situación que contrasta considerablemente con Rayados, su rival en turno y que se encuentra como la segunda mejor defensiva, con 11 tantos en contra, casi la mitad que Santos.

La buena noticia para los Guerreros es que en ataque sí han sido superiores a su rival, pues los regios están lejos de ser una ofensiva poderosa. Pese a contar con jugadores como Rogelio Funes Mori, Maximiliano Meza y Joel Campbell, el equipo se encuentra en la novena posición en la tabla de ofensivas, con 15 goles.

De hecho, el máximo anotador de Rayados es Campbell y de momento no supera los 5 goles. Por lo que Santos podría aprovechar esa situación para fortalecer su defensiva y lograr un triunfo en el partido de este sábado programado a las 19:06 horas del centro de México, 18:06 horas de Sinaloa.