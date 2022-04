Liga MX: Santos presentará queja contra arbitraje por lo ocurrido ante Monterrey

Santos cayó una vez más en su visita a Rayados de Monterrey, a pesar de que el último cuarto de hora del partido lo jugaron con un hombre más. Los Guerreros se mantienen en zona de repechaje pero por poco y podrían salir de ahí si Tijuana suma este fin de semana.

En este contexto, el equipo lagunero quedó inconforme con el arbitraje de Marco Ortiz Nava y la directiva presentará una quejar por lo sucedido. Así lo declaró el presidente de Santos, Dante Elizalde, quien consideró que el penal marcado a Vincent Janssen y el gol anulado de Brian Lozano fueron decisiones equivocadas.

"Es un partido polémico que pasa más por las decisiones que no comprendemos. Me parece que Monterrey es una gran institución muy bien dirigida pero que termina recibiendo decisiones que le favorecen cuando a todas luces estas eran en otro sentido", declaró en entrevista con Canal 6.

A pesar de que el penal marcado a Janssen al final no pesó en el marcador porque Joel Campbell lo falló, Elizalde Gómez fue crítico con la acción, pues consideró que era incluso expulsión para el holandés. "Una tarjeta roja, derivado de la patada que le propina a nuestro portero. Luego no hay una revisión, yo ya no sé qué pasa".

"Es justa la pregunta que quiero que se responda", y añadió que procederán formalmente para presentar el reclamo. Puntualizó que no busca excusar el resultado de Santos con el arbitraje, pero consideró que es válido exigir claridad en los criterios arbitrales.

Asimismo, consideró que merecen una respuesta sobre la razón para anular el gol de Brian Lozano. "El resultado ahí queda y nosotros tenemos que resolver las cosas a favor, en contra y todo lo que se presente y lo que queremos si es claridad y dejar muy clara la postura que se tiene al respecto", sentenció.