Liga MX: Santos va a revertir este inicio de torneo, asegura Matheus Dória

Los Guerreros continuan con su intensa preparación durante la pausa en la Liga MX por la Fecha FIFA y se mantienen enfocados en el compromiso de este viernes frente a Mazatlán FC, en el que estará en disputa la Copa del Pacífico, que servirá como preámbulo para el partido contra Atlas, a jugarse el domingo 6 de febrero en Guadalajara.

El capitán de Santos Laguna, Matheus Dória, quien suma 10 goles en Liga MX con los Guerreros en un total de 120 apariciones, aseguró que el equipo está trabajando a tope para revertir los resultados adversos en el arranque del campeonato.

“Desde que estoy somos un equipo acostumbrado a renovarse, a aprender, a reinventarse. En cada ventana de transferencias siempre vienen a buscar a nuestros jugadores, eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas, que estamos bien y estamos llenando los ojos de otros equipos. Los jugadores de Fuerzas Básicas siempre están preparados y dejando todo en los entrenamientos para demostrar que quieren la oportunidad. Hace dos torneos que somos el equipo con el promedio de edad más bajo de la Liga, entonces estamos preparados para todo”, aseguró el central brasileño.

Respecto al mal inicio del torneo, en el que sólo han conseguido un punto de nueve disputados, Dória aseguro tener la mente en el trabajo y estar a tiempo de cambiar la situación al ser las primeras jornadas.

"La idea es mejorar, porque no es bueno que no nos esté yendo bien. Estamos dedicados, concentrados. Se trata de trabajar, no hay otra. Estamos siendo muy autocríticos. Todos estamos enfocados en eso. Es un momento complicado, pero hay tiempo para revertir eso. No estamos peleando por un descenso. Vamos a revertir esto, doy mi palabra y voy a dar la vida por eso", afirmó el jugador.

En cuanto a Pedro Caixinha, Matheus aseguró contar con todo el apoyo y el conocimiento del estratega, por lo que atribuyó los malos resultados es debido a la dificultad de cambio en esquemas.

"No creo que sea el tema de desconcentración, tampoco creo que sea difícil la manera que nos pide Pedro, porque él nos explica todo, nos explica en cuadro, es bien sencillo. El problema es olvidar lo que teníamos antes y aprender lo nuevo, por ahí es que tenemos algunas dificultades", compartió