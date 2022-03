Liga MX: Santos venció a otro capitalino; consiguió su primer triunfo en casa ante Pumas

Torreón, Coahuila.- Santos Laguna se refuerza con nuevos guerreros en su área técnica tras la destitución de Pedro Caixinha en este Grita México Clausura 2022 de la Liga MX; como resultado obtuvo su segundo triunfo del campeonato, ahora contra Pumas UNAM para desprenderse del último lugar general.

Los Auriazules inquietaron por más de 40 minutos la meta de Carlos Acevedo, quien se lanzó sobre su izquierda para tapar un disparo que llevaba firma de gol, pero nada pudo hacer ante el cabeceo de Arturo Ortíz que colocó en ventaja a los visitantes, a los 37' del partido.

Los albiverdes no se derrotaron a pesar de la anotación visitante, así que un minuto después un momento infortunio en el área causó un autogol de Leonel López tras el remate de cabeza de Félix Torres. En tablas terminó la primera mitad y cuando el juego lucía mero trámite una mano en el área provocó pena máxima a favor de los locales.

Tras recibar la acción en el Video Assistante Referee (VAR) el árbitro marcó penalti que el uruguayo Fernando Gorriaran prevaleció tras engañar a Alfredo Talavera a los 70'. No se veía reacción alguna de los Auriazules, sin embargo en el instante menos esperado llegaría Juan Ignacio Dinneno para igualar el partido.

Alan Mozo cobró un tiro de esquina a la zona del área chica donde 'Dinegol' se levantó para alojar la pelota en la meta de Acevedo para marcar su primera anotación del campeonato, no obstante Santos repitió la dosis y un minuto después le volvió hacer daño a los Universitarios por conducto de Harold Preciado.

Leonardo Suárez sorprendió a Juan Agüayo luego de un trazo largo que la defensa no pudo despejar y por consiguiente quedó frente a Talavera pero no con la disposición de tirar a puerta, sino para asistir al delantero que no perdonó a quemarropa para darle a los Guerreros su segundo vencimiento del C2022 durante el interinato de Eduardo Fentanes.

Santos Laguna escaló hasta cuatro posiciones y con 8 unidades dormirá en la decimocuarta posición de la tabla general. Por otro lado Pumas UNAM quedará estancado en el séptimo sitio con 11 puntos. Para la siguiente jornada de la Liga MX los de la Comarca visitarán a Chivas y los Capitalinos recibirán a Mazatlán FC.

