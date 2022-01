Liga MX: Santos vs Tigres de la jornada 1 se reprograma por 12 positivos de Covid-19 en los felinos

México.- A través de un comunicado la Liga MX ha hecho oficial que el partido de Santos y Tigres se ha visto en la necesidad de ser reprogramado por un brote de Covid-19 en el equipo de Nuevo León. Según anuncia el organismo rector del futbol mexicano, fueron un total de 12 jugadores lo que ha hecho que se deba buscar una nueva fecha para jugarse, según lo marca el reglamento y es que cuando un club presenta más de 10 contagios puede solicitar el aplazamiento de su siguiente partido.

Se han realizado un total de 80 pruebas a todo el plantel de Tigres entre las fechas 31 de diciembre y 5 de enero en donde se dieron a conocer los 12 contagiados que ahora imposibilitan el partido de la fecha 1. "En el caso específico del Club Tigres, de acuerdo a lo que establece el Protocolo Sanitario de la LIGA MX, entre el 31 de diciembre y el miércoles 5 de enero se han realizado 80 pruebas de Covid-19 a los jugadores registrados en el primer equipo, detectándose 12 casos positivos activos al día de hoy", se lee.

De esa forma han dado paso a que el partido se juegue el 12 de enero en el Estadio TSM, aún con horario por definir, esto aún dentro de la jornada 1 de la Liga MX para así evitar que se retrasen más los partidos en una temporada en donde se planea no tener retrasos considerando que es año mundialista y los tiempos están medidos para que se puedan jugar cuando se han establecido.

Por el momento los nombres de los jugadores afectados no han sido revelados y no se espera que estos lo sean por respeto a cada uno de los involucrados. Según se puede leer en el comunicado, solo hay dos equipos con altos índices de contagios, siendo Tigres uno y el otro no fue dado a conocer. Asimismo revelaron que este jueves se revelarán los resultados de las pruebas de Pumas y Toluca para saber si estarán listos para su debut del día domingo.

Liga MX detecta 12 casos de Covid-19 en Tigres y reprograma el juego ante Santos | Foto: Captura

La Liga MX ha tenido un incremento de contagios en los últimos días, equipos como América, Cruz Azul, León, Rayados han sido algunos de los afectados y que tienen a sus jugadores en aislamiento. De las ventajas que han presentado todos los clubes afectados es que los que han resultado contagiados no tienen síntomas por lo que se espera que pronto estén de regreso en los campos.

El Clausura 2022 iniciará este jueves 6 de enero con el partido de Atlético de San Luis vs Pachuca, la jornada 1 tendrá dos juegos reprogramados, el ya mencionado de Tigres y Santos y el León vs Atlas que por ser los finalistas del torneo pasado han recibido un descanso de una semana más para volver a los trabajos para el campeonato.