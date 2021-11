Liga MX: Santos y San Luis empatan y se reencontrarán en la reclasificación

Torreón, Coahuila.- Santos Laguna y Atlético de San Luis sin emociones y sin intenciones de hacerse daño igualaron por 0-0 en la cancha del Estadio TSM, en el marco de la jornada 17 del torneo Grita México A2021 de la Liga MX.

El duelo estuvo muy trabado y con muy pocas ocasiones de gol. Una de las más importantes que se vivió en el compromiso fue una pena máxima en favor de los visitantes. Superando los 31 minutos el juez central revisó una mano en el VAR y concretó penal para los dirigidos por Marcelo Méndez.

Germán Berterame solicitó la número 5 y cruzó su disparo sobre el perfil derecho hacia donde se dirigió Carlos Acevedo, quien no pudo atajar el disparo pero el propio terminó por fuera de la cancha, dejando el marcador en tablas y con un respiro a la afición de la Comarca Lagunera.

Santos y San Luis empatan por 0-0

Para la segunda parte los santistas fueron mayormente consistentes rumbo a la puerta del argentino Marcelo Barovero, sin embargo sus intentos no eran finalizados con mayor éxito, ni por la vía terrestre ni mucho menos por los aires.

El tiempo se esfumó hasta el 95' y sin regalar mayor espectáculo el marcador finalizó por 0-0 en la cancha del Estadio TSM, permitiendo que Santos amarre la quinta posición, mientras que el Atlético de San Luis alcanzó a colarse en el duodécimo escalón tras el empate.

RIVALES EN REPECHAJE

Santos y San Luis no se hicieron daño

Tras el final del compromiso y de acuerdo a los cruces oficiales para la etapa de repesca Santos Laguna recibirá por segunda ocasión en fila al Atlético de San Luis en el tapete verde del TSM. Los guerreros finalizaron en el quinto lugar con 24 unidades y los gladiadores en el doceavo con 20 puntos.

ELIMINATORIAS DE RECLASIFICACIÓN

Luego de finalizar la fase previa del Grita México A2021 de la Liga MX así se jugará el repechaje:

(5) Santos vs Atlético de San Luis (12)

(6) Toluca vs Pumas de la UNAM (11)

(7) Puebla vs Chivas (10)

(8) Cruz Azul vs Monterrey (9)