Liga MX: ¡Se acabó! Chivas se cansó y despide a Marcelo Michel Leaño

Jalisco.- Chivas no pudo más y oficialmente ha anunciado que Marcelo Michel Leaño no es más su Director Técnico. Luego de la goleada que recibieron este miércoles de parte de Rayados, la Directiva tomó la decisión de no seguir adelante con el proyecto. A través de un comunicado se reveló que Ricardo Peláez ya trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador que seguramente tomará el cargo una vez que el Clausura 2022 culmine dejando un DT interino, mismo que ya fue anunciado.

"Después de los resultados desafortunados del equipo en el Torneo de Clausura 2022, informamos que se tomó la determinación de concluir el proceso de Marcelo Michel Leaño como director técnico del Primer Equipo", se lee en el comunicado de Chivas terminando oficialmente su relación con el entrenador y todo se dio por los malo resultados que había cosechado a lo largo de su gestión como DT.

Marcelo Michel Leaño tomó al equipo de Chivas en la Jornada 10 del Apertura 2021 en un Clásico Nacional, desde entonces ha estado al frente del equipo en solo 20 juegos de temporada regular, 1 más de Repechaje que terminó por perder ante Puebla. De esos partidos de rol regular, logró solo 5 victorias, 8 empates y 7 derrotas, unos números muy complicados para ser el DT de Chivas.

Marcelo Michel Leaño deja a Chivas tras 20 partidos de Liga MX | Foto: Jam Media

En este Clausura 2022 el equipo inició con un gran ritmo, se llegó a colocar entre los mejores equipos de la temporada pero poco a poco perdieron nivel al punto de dejar al Rebaño en el lugar 14 con 14 puntos luego de la derrota ante Rayados, para un récord de 3 victorias, 5 empates y 5 derrotas y aunque están cerca de zona de repechaje ya no confiaron en los métodos del entrenador.

El comunicado tambien informó que Ricardo Cadena, DT del Tapatío se hará cargo del Primer Equipo por lo que resta del torneo de la Liga MX, "A partir de hoy Ricardo Cadena, actual DT del Tapatío, fungirá como entrenador interino junto con un cuerpo técnico institucional para lo que resta del torneo", se lee. Ricardo Peláez presentará al nuevo DT una vez que el torneo termine para que prepare el Apertura 2021.