Liga MX: ¡Se acabó! Pablo Aguilar no jugará más con Cruz Azul

México.- El fin de una era en Cruz Azul, a falta de hacerlo oficial en las redes sociales, Pablo Aguilar no jugará más con el equipo de la máquina luego de que no llegara a un acuerdo con la directiva para una nueva extensión de contrato por lo que el Apertura 2022 iniciará un nuevo central en el equipo y el jugador de ya 35 años deberá buscar un nuevo club que requiera sus servicios.

De acuerdo con el periodista de ESPN, León Lecanda el Cruz Azul ya no le dio una nueva oportunidad del defensor al no ofrecerle ni 6 meses de contrato por lo que las negociaciones que se mantenían desde hace meses han culminado. "Oficialmente se le informó este sábado a Pablo Aguilar que está fuera del equipo. La directiva no le ofreció una renovación ni por 6 mees. Es decir, no huno oferta ni para seguir con menos salario", se lee.

El tema de Aguilar y Cruz Azul pasaba más por algo económico y es que la máquina desde hace unos torneos entró un problema que le impide gastar más de lo que se destina para el club de parte de la Cooperativa algo que ha afectado con la salida de muchos jugadores, el paraguayo en su renovación buscaba más sueldo pero no hubo un sí de parte del equipo por lo que todo culminó.

Pablo Aguilar se despide de Cruz Azul | Foto: Jam Media

Se espera que Cruz Azul de a conocer las bajas de manera oficial en los siguientes días en donde se informe que Pablo Aguilar no va a continuar en el equipo para el inicio de la Liga MX dentro de un mes. El sudamericano llegó a Cruz Azul en el Apertura 2018, estuvo 4 años en el equipo en donde se convirtió en uno de los hombres más importantes, siendo un líder y además capitán en más de un partido, incluso pudo ser parte del equipo que rompió la maldición de los 23 años sin título.

Apenas hace unos meses Aguilar se convirtió en el máximo goleador de Cruz Azul como defensor extranjero, ni eso le bastó para poder quedarse en el equipo por al menos otra campaña. Ahora el jugador deberá buscar un nuevo club en la Liga MX o en su país en donde se ha revelado algo de interés.