Liga MX: Se acabó la ilusión. Almeyda no volvería a Chivas y ya tendría nuevo equipo

Con la salida de Marcelo Michel Leaño y el anuncio de que Matías Almeyda no continuaría en el San José Earthquakes, una vez comenzó a especularse sobre un posible regreso del argentino a Chivas. La afición rojiblanca no ha superado la salida del 'Pelado', pero su retorno sigue siendo una ilusión y no una realidad.

Almeyda le dio a Chivas su último título de Liga MX en el Clausura 2017, torneo en el que también ganó la Copa MX. Además, le regresó identidad al club después de varios años de malos andares que incluso les había dejado en el borde de la tabla porcentual.

Por ello una gran parte de la afición anhela su regreso. Sin embargo, esa opción se descarta cada semestres y en el Clausura 2022 no es la excepción, pues parece que el técnico ya tiene equipo. La buena noticia es que no se trata de uno de la Liga MX, pues en su momento se dijo que podría ser candidato a Cruz Azul; pero eso también quedó descartado.

De acuerdo con el periodista argentino César Luis Merlo, Almeyda se reunió la semana pasada con la directiva del AEK de Grecia y llegó a un acuerdo. Por lo que ahora el estratega cumpliría su sueño de dirigir en el futbol europeo, a pesar de que no sea en una de las principales ligas.

En ese sentido, según la misma fuente, el anuncio oficial de la contratación del 'Pelado' con el equipo griego se daría en próximos días. Solo faltan detallar unos últimos aspectos de las cláusulas de su contrato, mismo que tendría duración hasta junio de 2024, con opción de extenderse un año más.

Te recomendamos leer

Una vez que se confirme esto, una vez más la afición de Chivas tendrá que resignarse a que no verán el regreso del técnico argentino. En cuanto al club, tiene 3 victorias al hilo con Ricardo Cadena y este viernes buscará la cuarta cuando visite a Necaxa en la Jornada 17 del Clausura 2022.