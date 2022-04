Liga MX: ¡Se acabó la pólvora! Henry Martín vive una sequía goleadora que preocupa en América

México.- Como ya es bien sabido el Club América en este Clausura 2022 no ha tenido el mejor de los torneos, si bien ha podido ligar 4 victorias en sus últimos juegos, aún está muy por debajo del nivel mostrado en otras temporadas y eso se debe a gran parte a la falta de contundencia de sus jugadores que han perdido la confianza frente al arco y han dejado de anotar al punto de ser ya bancas, ese es el caso de Henry Martín quien se ha ido de más a menos con el equipo al punto de ser señalado por la afición.

El torneo que está viviendo, el yucateco no es nada alentador ya que su misión es la de anotar goles y en este Clausura 2022 con América ha hecho quizá de todo menos anotar, en 14 jornadas solo ha podido anotar 2 goles que fueron en las fechas 4 y 6 de la Liga MX, fuera de ello no ha vuelto a hacer un gol en el torneo y las oportunidades se le han presentado en grandes cantidades y no ha podido romper la mala racha, algo que ya en América como en los aficionados está llegando a ser algo molesto.

Ahora el delantero ha perdido la titularidad pero se le siguen dando algunos minutos pero falta esa conexión total con el gol para que vuelve a renacer. Martín tampoco es al gran goleador del equipo ya que desde que llegó sus cuotas son de 5, 6 incluso hasta 7 goles por temporada por lo que en otros compañeros tambien recae esa responsabilidad de anotar.

Henry Martín no anota desde la jornada 6 del Clausura 2022 | Foto: Jam Media

Ha disputado 13 partidos, 8 de ellos como titular ha arcado 2 goles, todo en ello en 723 minutos. La mejor marca goleadora del mexicano la tuvo el Apertura 2019 en donde anotó 8 goles en 11 partidos jugados, curiosamente se ligó con la llegada de Federico Viñas al Club América, dupla que le funcionó a Miguel Herrera en esa campaña siendo dos hombres muy activos en el ataque, al punto de que llegaron a la final aunque la perdieron ante Rayados.

Ahora con Fernando Ortiz el rol del delantero ha sido más de esperar su turno para entrar, su lugar se lo ha ganado ya Federico Viñas que con su juventud y con algunos destellos más ha podido generar más que el mexicano. En los últimos 5 partidos ha iniciado solo 3 juegos ante Rayados, Necaxa y Toluca el resto ha tenido que ingresar de cambio.

La afición es la que más está preocupada por su falta de gol, su nombre se vuelve tendencia cada vez que juega, incluso hay quienes ya piden su salida pues consideran que su tiempo en América ya ha terminado.