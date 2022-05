Liga MX: ¡Se agotó la paciencia! Yairo Moreno es baja definitiva con Tuzos en plena Liguilla

Malas noticias para los Tuzos del Pachuca en plena Liguilla del torneo Clausura 2022 de la Liga MX, ya que su delantero colombiano, Yairo Moreno, ya no será contemplado para jugar el resto del certamen debido a problemas personales en su país, los cuales esta atendiendo por el momento.

Guillermo Almada, confirmó al periodista Álvaro Cruz, de TUDN, que el futbolista ya no jugará el resto de la fiesta grande. Así mismo, el presidente Armando Martínez descartó que esté dado de baja, solo recalcó que sigue en su país.

Yairo Moreno se encuentra fuera de forma tras ausentarse algunos días para estar en su país con sus familiares y es por ello que se ve muy complicado que entre en los planes de Guillermo Almada por estar fuera de juego.

"El futbolista colombiano se despidió de sus compañeros, pero la directiva pensaba que podía recapacitar, según informa Hugo Ramírez, de TUDN. Le dieron 17 para tomar una decisión, pero el jugador no cambió de opinión. Almada dijo en entrevista con Marc Crosas, que hay jugadores sin ambición. “Sí, sin dar nombres porque no me gusta hay futbolistas que no tienen la ambición de llegar al máximo. Un futbolista mejor preparado con menos condiciones, tendrá más que el de mejor condiciones no preparado. En el futbol hay que preparase, cambio de ritmo permanente. Frenar y arrancar. Tranzo en una idea no lo va valorar en el futuro. Sería engañarnos”.

El contrato de Yairo Moreno se vence este verano con los Tuzos del Pachuca, ya que el jugador colombiano llego vía préstamo. La carta pertenece al León y con los Tuzos ya no renovará contrato, así que su próximo destino será reportar al equipo esmeralda el siguiente certamen.

El delantero colombiano vio acción en diez partidos como titular en la fase regular con los Tuzos del Pachuca, donde solo pudo anotar un gol en 284 minutos jugados.