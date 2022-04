Liga MX: Se filtra posible segunda equipación del Club América para el Apertura 2022

México.- Ahora que las cosas en el Club América están más que tranquilas luego de ligar su sexta victoria en Liga MX y estar pelear un puesto de Liguilla, en redes sociales ya se han puesto a trabajar las filtraciones de las que serían las nuevas camisetas para la temporada del Apertura 2022, entre los involucrados será el equipo de América de quien ya se ha dado a conocer la que sería su segunda equipación para el siguiente torneo desatando opiniones encontradas.

Fue a través de redes en donde se vieron las primeras imágenes que verdaderamente sorprendió con el diseño ya que pocas veces ha hecho la combinación de negro con azul, haciendo recordar al uniforme que sacaron en 2011 con un toque de ambos colores haciendo alusión a los 95 años del equipo en donde los patrones en la camiseta formaban un 1916, año de fundación del equipo y un CA de Club América.

Este diseño ya incluye el que sería el nuevo templete de Nike para esta temporada 2022-2023 en todas sus camisetas en donde pasará en la parte del pecho y el cuello con una línea que una los hombros con el torso, este modelo ya se ha visto con algunas filtraciones de Barcelona y con Pumas. Los detalles de la camiseta serán simulando posiblemente al plumaje de las águilas, además de que tendrá los patrocinadores en color amarillo junto con el escudo, y con la integración de un nuevo patrocinador como lo es Free Fire en una de sus mangas.

Este sería el nuevo uniforme del Club América | Foto: Twitter Linea Azulcrem

Por el momento este diseño no se ha comprobado que sea real, pero es muy posible que se acerca a lo que presentará el Club América y Nike dentro de unos meses. En lo que respecta a la afición, no todo es es sonrisas, muchos no quedaron contentos con el diseño, otros más aseguraron que es una gran camiseta y que la comprarán sin duda alguna.

Te recomendamos leer

La confirmación de lo que será el nuevo uniforme del equipo para la nueva temporada de la Liga MX se estará anunciando posiblemente para el mes de junio o julio, semanas antes del arranque del Apertura 2022, y es factible que sea la segunda equipación la que se presente primero como se ha hecho en los últimos años, dejando el uniforme de local para como la estelar a días del inicio de la competencia.