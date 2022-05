Liga MX: ¡Se hace la luz! Alexis Vega renueva con Chivas del Guadalajara

Lo que todos los aficionados de Chivas del Guadalajara se hizo oficial este día con la renovación de Alexis Vega, quien en compañía de Ricardo Peláez, dieron el anuncio ante los medios y con el debido protocolo de la firma del futbolista en las instalaciones del Estadio Akron.

Alexis Vega firmo la renovación con el Rebaño Sagrado por dos años más y con esto permanecerá hasta el 2024.

El delantero se dijo agradecido por todo lo que se le ha dado en esta institución y le dio un agradecimiento especial para el dueño del equipo, Amaury Vergara, quien en todo momento se mostro accesible para que se diera la renovación.

“Totalmente agradecido, primero con Amaury que hizo un esfuerzo grandísimo para que me pudiera quedar, Ricardo también en todo momento me brindó su apoyo, en todo el tiempo de las negociaciones estuvo al pendiente de mí y agradecer a ustedes, a la afición que me arropó de gran manera y muy feliz de poder anunciar mi renovación con este club qué tanto me ha dado, y estoy seguro que junto a mis compañeros vamos a poder a lograr un campeonato nomás a estas vitrinas”, dijo Alexis a Chivas.

El jugador se dijo muy feliz con la renovación de contrato y esta listo para afrontar los siguientes retos de Chivas del Guadalajara en este Clausura 2022 de la Liga MX.

Te recomendamos leer

“Estoy totalmente feliz, primero pienso en el Club Guadalajara, es el que me da para ir a Selección, muy ilusionado de poder seguir en esta institución “, añadió.