Liga MX: Se revela la verdadera razón por la que Tomás Boy dejó Mazatlán FC

Mazatlán.- Tras una buena temporada para Mazatlán FC pues aunque no calificó al repechaje si evitó pagar algunas de las multas de la Liga MX su entrenador Tomás Boy decidió ya no seguir en el equipo y todo apuntaba a que fue por no recibir un aumento pero ahora se ha revelado que fue totalmente diferente y se debía a una reestructuración.

De acuerdo a David Medrano la directiva de Mazatlán FC si contemplaba a Tomás Boy para iniciar la siguiente temporada de la Liga MX pero que la habían planteado la idea de que reestructurarían el equipo lo que no agradó mucho al "Jefe" que al ver que no habría manera de hacerlos cambiar de opinión decidió hacerse a un lado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"La realidad es que aunque los dirigentes estaban conformes con el trabajo del entrenador, pretendían hacer una reestructuración importante en el cuerpo técnico del veterano, situación en la que Boy no estuvo de acuerdo y por ellos decidieron no seguir adelante", comenta el periodista.

Leer más: Edurne García brilla como pocas ante las cámaras en el cierre de temporada de Got Talent España

Tomás Boy renunció al Mazatlán FC luego de culminar el torneo de Liga MX | Foto: Jam Media

Ante esta situación ambas partes tomaron rumbos distintos. Por lo que ahora Mazatlán FC deberá comenzar a buscar un nuevo entrenador para el inicio de la Liga MX que se tiene planeado para el mes de julio. De acuerdo a los comentarios de los directivos serían dentro de los siguientes días cuando se anunciara algo al respecto.

Mazatlán FC culminó el torneo de Liga MX en la posición 13 empatados con Querétaro con 21 puntos pero por diferencia de goles no entró a repechaje. Aun así la meta que era no pagar una de las cuotas se logró. Incluso se mejoró su posición en la tabla de cociente para la siguiente temporada en donde arrancarán en un lugar más arriba.

Leer más: Liga MX Femenil: Tigres realiza pruebas de Covid-19 previo a cruce ante América

Tomás Boy dejó al equipo con 17 partidos jugados en el Guard1anes 2021, de los cuales ganó 6, empató 3 y perdió 9 duelos. Logró mejor posición que equipos como Tijuana, Pumas y los que estaban cerca en la pelea por el fondo del cociente como FC Juárez, San Luis y Necaxa. Actualmente el equipo ya ha roto filas para reportes dentro de unas semanas para preparar la siguiente temporada de la Liga MX.