Liga MX: ¡Se tenía que decir y se dijo! "Tigres no es Gignac"; Emanuel Aguilera

Guadalajara, Jalisco.- La baja sensible que recibirá Tigres UANL será la del galo André-Pierre Gignac, quien en la semana se confirmó su lesión debido a una ruptura fibrilar grado uno. En Atlas no festejan esa ausencia porque saben que los felinos comprenden de un plantel de élite que no hará fácil éste próximo partido en el Estadio Jalisco.

Emanuel Aguilera -defensa central- del campeón de México aseguró que la falta de Gignac podría influir en este cotejo por ser el líder de goleo del Clausura 2022, pero dejó en claro que la institución de San Nicolás de los Garza no solo es André-Pierre, hay buenos jugadores y no se van a confiar para este partido que definirá su futuro.

"Seguramente que debe influir mucho la ausencia de Gignac, a simple vista es un jugador absoluto para Tigres, pero su plantilla es muy completa, seguramente tendrán otros jugadores que lo harán bien en este partido", comentó el zaguero argentino en conferencia de prensa.

"Nosotros nos enfocamos en nuestro partido a la manera que busquemos, con los jugadores que podamos enfrentar viendo virtudes, podemos contrarrestar, Tigres no es solo un jugador, es un equipo, con jugadores importantes", puntualizó Emanuel Aguilera.

Por otro lado el vigente refuerzo compartió que existe la confianza de evitar la repesca y pelear por el título, mismo que no quieren soltar. Atlas busca ser otro de los clubes bicampeones en este nuevo siglo y la ilusión es estable para seguir cosechando logros en la Liga MX.

"La ilusión por defender el título y poder conseguir cosas importantes con esta camiseta sigue intacta, por lo menos esa es mi idea y creo que también la de todo el grupo. El equipo tiene muy claro el objetivo que es estar dentro de los primeros cuatro, de ganar este partido y meternos directamente sería un gran paso", finalizó.

Te recomendamos leer

Atlas de Guadalajara recibirá a Tigres UANL en mero día del niño. La cita para disputar el partido en el Estadio Jalisco será en punto de las 19:00 horas (tiempo de México) 18:00 horas (tiempo de Culiacán). Los Rojinegros son cuarto lugar con 26 puntos, Tigres sublider con 32 unidades.