Liga MX: ¡Se va! Jonathan Rodríguez tendría nuevo destino en Arabia Saudita

México.- Las noticias en Cruz Azul siguen dándose, luego de la salida de Roberto Alvarado se esperaba que llegara ya un nuevo jugador pero lo que han recibido es la posible salida de Jonathan Rodríguez quien no ha renovado su contrato con Cruz Azul y todo indicaría que no lo hará y menos si la información apunta que su nuevo destino estará en el futbol de Arabia Saudita, sería en las próximas horas cuando la directiva esté recibiendo la oferta por el uruguayo.

De acuerdo con el reportero Armando Melgar de Récord, el futbolista no tiene ningún interés de renovar su contrato con el Cruz Azul y que es inminente su salida, "Me informan que en los próximos días puede llegar una oferta de Arabia Saudita, misma que ya tiene el ok del uruguayo. Veamos entonces si sale", se lee en el reporte, lo que deja en veremos que puede pasar con el goleador de Cruz Azul.

La última temporada de Jonathan Rodríguez no fue la mejor, el delantero luego de haber sido el ídolo en la final del Clausura 2021 con el gol del título, ahora se quedó muy corto pues siendo el campeón goleador de ese mismo campeonato ahora ni sus luces para ayudar el equipo. Las lesiones y los llamados a Selección le complicaron el juego, junto a él tambien Cruz Azul dejó mucho que desear por lo que la culpa de la mala campaña no recae solo en el charrúa.

Jonathan Rodríguez tiene la horas contadas en Cruz Azul | Foto: Captura

Durante varias semanas su posible salida ya se había manejado pero el destino era totalmente diferentes pues se decía que era la MLS el nuevo lugar donde brillaría, incluso desde su excelente temporada hace unos meses ya se había tocado ese tema pero al final no pasó de un rumor. De acuerdo con los registros. Jonathan Rodríguez tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2022, poco más de un año, pero sería en junio cuando podrá comenzar a negociar en caso de que no saliera en los siguientes días.

Ahora lo que resta es esperar a que llegue la supuesta oferta por el jugador, Cruz Azul ya ha perdido muchos futbolistas en poco tiempo, Walter Montoya, Yoshimar Yotún, Roberto Alvarado, y ahora podría irse Jonathan Rodríguez y se une la posibilidad de Luis Romo quien estaría en una chance de irse a Rayados en caso de llegar a un acuerdo en el intercambio, esta situación para la afición le está siendo muy complicado luego de que muchos de los campeones hace unos meses ya no están.