Liga MX: ¿Se va o se queda? Revelan futuro de Juan Reynoso con Cruz Azul

México.- Cruz Azul en las últimas semanas ha tenido algunas sorpresas en su organigrama pues elementos importantes en la directiva dejaron el puesto y regresaron otras que no fueron tan gratas, pero aún así se ha acoplado al equipo. Ante eso en las últimas horas el nombre de Juan Reynoso se hizo tendencia y no fue por algo fantástico como el título logrado hace casi un año, al contrario, su nombre fue mencionado por si posible salida y es que luego del partido ante Rayados, Cruz Azul ha venido a la baja lo que se pensó que a la directiva no gustó para nada pero que al final fue solo un rumor.

Eso lo confirmó el mismo presidente ejecutivo Víctor Velázquez en una reciente entrevista en donde dejó claro que no hay planes para que deje el proyecto con Cruz Azul en un buen tiempo y menos si los resultados han estado muy parejos en el inicio del Clausura 2022, entendiendo que no siempre se ganará pero que los empates y duelos perdidos no son suficiente para pensar que el tiempo de Juan Reynoso culminó en la máquina. El directivo reveló que no hay nada más que al peruano en el banquillo algunos años más.

"Juan (Reynoso) no se irá. Tiene contrato hasta 2023, pero tenemos planes pata siga más tiempo. Hemos hablado sobre ciertos proyectos de Fuerzas Básicas. No hubo inconformidad, pero sí dudas por saber cómo nos vamos a acomodar. Quizás se malinterpretó que estaba inconforme, pero de ninguna manera de irá", dijo Velázquez en entrevista para Javier Alarcón.

La supuesta salida comenzó a mencionarse luego de que se hablara del tema de la llegada de Jaime Ordiales pues se sabe que algunos jugadores no lo quieren y se dijo que el mismo Reynoso anunció su salida de Cruz Azul por la destitución de Álvaro Dávila, pero cosas que al final nunca sucedieron y que ahora solo quedan como una anécdota, "Juan es una persona muy profesional. Nunca me hizo un comentario negativo de Jaime ni al revés. Les pedí que trabajaran juntos en equipo. Somos una institución, la representamos", dijo el directivo.

Juan Reynoso no saldrá de Cruz Azul | Foto: Jam Media

Ahora que la supuesta salida de Juan Reynoso de Cruz Azul el nombre de Matías Almeyda que se dio a conocer hace unos días como el supuesto sucesor del peruano ha quedado descartado para seguir con el proyecto de quien como jugador y 23 años más tarde logró hacerlos campeones. Ahora Cruz Azul se centrará en los partidos siguientes de la Liga MX en donde intentará recomponer el camino y así mismo hacer válida su pase a los 4tos de final de la Concachampions que la jugarán esta media semana pero que apenas van ganando por la mínima.

Cruz Azul ahora descansa en los primeros lugares de la general, ha ganado 3 partidos, empatado 1 y perdido tambien uno, de momento su temporada no está como para pensar que debería salir el entrenador cuando tiene mucho camino para poder hacer algo más.