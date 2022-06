Liga MX: Se vuelve a caer el fichaje de Pablo Solari al América

México.- El tema de los refuerzos para el Club América en los últimos torneos han sido un calvario para el equipo y es que no se han podido dar la manera en la que se pensaban. En esta ocasión han recibido una nueva negativa de parte de Colo Colo por los servicios de Pablo Solari y es que de acuerdo con los reportes, la oferta que hizo el equipo de la Liga MX no le lleva a los 10 millones de dólares que el cuadro chileno pide por el atacante de 21 años.

Desde hace algunos meses se ha buscado la contratación del jugador a quien lo había pedido Santiago Solari pero no pudieron lograrlo por un tema de que las ofertas no eran suficientemente buenas. Ahora con el mando de Fernando Ortiz se esperaba que las cosas fueran diferentes pero la directiva del cuadro chileno sigue firme en cuidar a la joya que tienen en su plantilla a menos de que se valla por una buena cantidad.

Según dio a conocer el diario Récord, América hizo una nueva oferta de 5 millones de dólares que habría sido prácticamente un insulto para Colo Colo que le habría dicho que por menos de la cantidad explicada el jugador no saldría. Por ahora las negociaciones se han detenido y es que ninguna de las dos partes estarían interesadas en buscar un acuerdo y eso complica que el argentino pueda ser nuevo jugador de las Águilas para el Apertura 2022.

Lo que que puede abrir un poco la posibilidad es la reacción del jugador según medios chilenos y es que según ha reportado En Cancha, el argentino en su molestia por no dejarle salir del equipo se ha negado a participar en un partido amistoso ante el Atlético Atlanta y es que si quiere salir del futbol chileno y explorar nuevas ligas y la Liga MX le pareció buena opción para iniciar pero su club de momento no tiene intención de dejarlo ir.

Por ahora América estaría preparando la que sería su última oferta en caso de ser rechazada de nuevo dejarían la opción del argentino. Los refuerzos han sido lo más complicado fuera de la Liga MX y es que muchos equipos se han negado o les han subido el precio de forma inexplicable por lo que se ha complicado la gestión de Santiago Baños para tener jugadores de calidad.

Te recomendamos leer

Los que no están nada contentos son los aficionados de América quienes volvieron a pedir la salida de Baños ante la aparente inoperancia del directivo. De momento no hay posibilidad de que deje su puesto pues está respaldado por el dueño. En lo que respecta a nuevos refuerzos, por ahora no hay nada confirmado, solo la llegada de Jürgen Damm quien lleva entrenando con ellos desde hace algunos días.