Liga MX: Sebastián Córdova confirma problemas con Santiago Solari en América

Que siempre sí, el mediocampista mexicano Sebastián Córdova, asegura que sí hubo rompimiento entre el estratega argentino Santiago Solari, es por ello que decidió salir de las Águilas del América.

"Tuvimos un malentendido, pero cada quien tiene sus gustos y él es el entrenador y yo soy el jugador y si quiere poner a alguien más adelante. Yo trabajo y punto. Mi profesión es ser jugador y él es el técnico y cada quien lo suyo", contó Córdova en entrevista para Multimedios.

Córdova asegura que fue lo mejor dejar el conjunto de Coapa y enfundarse en los colores de los Tigres de la UANL.

"Obviamente (veía más saludable salir del América) porque yo busco jugar, busco minutos. Cómo voy a hacer goles y asistencias, como voy a hacerme ver pues jugando, sino juego ni modo que en la banca y que me estén viendo pues tampoco", comentó.

El mediocampista mexicano señala que nunca se pudo acoplar al planteamiento de Santiago Solari en su paso por el Club América.

"No tanto eso, cada quien tiene su forma de dirigir, la de Solari era esa y te tienes que adaptar y creo que no me adapté a eso (a sus sistema) y el problema era mío", concluyó.