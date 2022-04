Liga MX: Sebastián Córdova asegura que si le anota al América estando en Tigres no pasa nada

Nuevo León.- Este jueves Sebastián Córdova, jugador de Tigres que llegó al equipo en este Clausura 2022 y que justamente llegó del Club América el siguiente rival de su equipo ha dado algunas palabras previo al juego en donde ha dado de hablar respecto al respeto y si le festejaría o no algún gol a su ex equipo y con cuál intensidad pues además el juego entre estos dos equipos en los últimos años se ha convertido una gran demostración de talento.

El mediocampista fue cuestionado sobre que haría si le llegara a marcar al América pero ahora jugando con Tigres ya que apenas en el pasado partido ante Tijuana lograron ganar con un tanto de él, pero Córdova aseguró que no sería diferente a su forma de ser pero que sí lo festejaría a su estilo sin generar algún problema, "No soy tanto de festejar goles y si lo festejo es normal como siempre lo hago. Si festejo es por la emoción del partido y no por grillero ni nada", dijo el 17.

Córdova vivió grandes momentos en el Club América pero ahora se debe de Tigres por lo que todo lo que hizo en las Águilas o Necaxa que fue con quien debutó en la Liga MX ya no importar y si lo que tiene por delante con los felinos ya que Miguel Herrera apostó por él y tendrá que responder para su fichaje sea como uno más que se ven en el futbol mexicano.

Sebastián Córdova enfrentará a su ex equipo jugando para Tigres | Foto: Jam Media

Ahora con Tigres no ha tenido un gran torneo, desde enero que vistió por primera vez la camiseta solo había jugado pocos partidos como titular, luego regresó a ser lo hasta esta semana y ya marcó, pero de su parte está consiente que hay cosas que están por mejorarse ya que entiende que no ha estado al nivel que la afición espera y que es algo en lo que trabaja día a día.

"En ocasiones me siento perdido en el lapso del partido, creo que es un tema táctico y de preguntarle al entrenador lo que me hace falta. Me siento bien, contento y estamos felices de lo que estamos logrando y sabemos que tenemos que buscar el campeonato", agregó en conferencia de prensa. Córdova aún no se ha terminado de adaptar al estilo total de Miguel Herrera pero se podría esperar que para este partido pueda saltar como titular respetando lo hecho en los últimos juegos, pero de momento no ha revelado nada al respecto su DT.

Tigres marchan segundos de la general y con posibilidades de pelear por el primer lugar siempre y cuando sumen y Pachuca deje puntos en el camino. En el caso de Córdova tiene en su registro 12 partidos, 5 como titular y 1 gol, todo ello en 409 minutos, muy pocos minutos para su primera oportunidad en los felinos llegando como una de las sorpresas del torneo.