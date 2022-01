Liga MX: Sebastián Córdova exhibe a entrevistador al decirle que ya no quiere seguir con las preguntas

Nuevo León.- Todos los reflectores están puestos en Tigres con Sebastián Córdova, nuevo flamante refuerzo de los felinos pero no por un golazo o mensaje de fin de año, sino que se ha llevado la critica luego de que se quejó de la duración de una entrevista que le realizó Pello Maldonado, reportero de regiomontano. El 17 de los Tigres le dijo que ya no quería seguir con la entrevista ya que se le había hecho que se excedieron del tiempo que disponía.

Este viernes salió a la luz un video en donde se puede ver a Sebastián Córdova y a Pello Maldonado en el campo del Estadio Universitario, en dicho clip quedó registrado que el jugador ya con cara desencajada no estaba disfrutando la entrevista que para su gusto ya había superado el tiempo que esperaba estar en ella, lo que desconcertó al periodista.

Según se ve el video, Pello Maldonado le dice a Córdova que espera que en otra ocasión puedan hablar "más largo y tendido" a lo que Córdova reaccionó de mala manera al decirle que no, que no era necesario. Ahí el periodista le dijo que con jugadores como Nahuel Guzmán y Gignac había durado más de una hora en entrevista y que con él quería romper el récord pero una vez más el jugador le respondió que no que "tenía otras cosas que hacer", lo que generó un momento de incomodad entre el reportero y sus compañeros.

Sebastián Códrova se queja de la duración de una entrevista | Foto: Captura

Casi de inmediato Maldonado le preguntó que si quería que borrara todo lo que había grabado en respuesta a los desplantes del jugador, a lo que Córdova solo le dijo que no y ahí culminó la grabación. Luego de que se publicara ese video en redes, los comentarios se dividieron, algunos criticaron mucho al jugador, incluso asegurando que se le subió lo "diva" por no querer ser entrevistado, pero otros quienes no congenian con Maldonado le aplaudieron al futbolista que hiciera eso.

Por el momento la directiva de Tigres ni el jugador han salido a decir nada al respecto, incluso el mismo periodista se ha mantenido en silencio ante las respuestas del futbolista. Sebastián Córdova ha sido un elemento que habla poco ante los medios y hoy quedó claro que el manejo de los mismos se le complica.