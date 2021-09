Liga MX: Sebastián Córdova revela castigo a narrador de Televisa por llamarlo "Pecho frio"

México.- Se ha confirmado la protección de Televisa sobre sus empleados y más los que exponen sus rostros cada fin de semana como lo son los jugadores del Club América. De acuerdo con una reciente entrevista Sebastián Córdova atacante americanista confesó que un narrador de Televisa tuvo un castigo luego de hablar mal de él.

Según relató se trata de Paco Villa quien hace algunos meses a través de una publicación en Twitter le llamó "pecho frio" lo que a los altos mandos lo les habría agradado mucho y decidieron poner un alto de lleno a los ataques de esa magnitud.

Todo sucedió en la entrevista con el youtuber Escorpión Dorado en donde el jugador de la Liga MX abrió un poco más su faceta como persona dejando de lado al futbolista. Asegura que él no estaba al tanto de la situación y que Henry Martín fue el que le notificó de todo lo que estaba pasando.

Leer más: Selección Mexicana: "Tata" Martino repitirá el cuadro bajo que utilizó ante

Costa Rica

"Yo no veo nada de eso, y hubo una vez que Henry Martín me dijo, 'Ya le llamaron la atención a ese ver..." a Paco Villa que está hablando de ti y no puede ser porque somo Televisa", asegura que fue lo que le dijo el yucateco luego demostrarle el mensaje y ubicarlo en contexto de por qué le habían llamado la atención.

Paco Villa a través de su cuenta de Twitter comento en febrero de este año el mensaje que habría sido el causante del regaño, en el se lee la frase "pecho frio" pero en el texto completo tambien elogia sus capacidades y lo alienta a que sea mejor, "Si Córdova dejara de ser pecho frío, si tuviera la mentalidad de otros jugadores, lo que jugaría, y sobre todo, ¡dónde jugaría! fueron las palabras del narrador.

Paco Villa (izq) ya respondió a los ataques tras la revelación de Sebastián Córdova | Foto: Twitter Paco Villa

Esta situación ha traído a la conversación el tema que siempre se ha manejado y que muchos otros narradores han negado por mucho tiempo y es que, si trabajas en Televisa tienes que hablar bien del Club América, sea cual sea la posición en la que se encuentre el equipo.

Para los aficionados de otros equipos de la Liga MX, en los comentarios de las narraciones siempre están de lado de las Águilas y en sus espacios deportivos lo que molesta a más de uno.

Pero Paco Villa no se quedó callado y momentos despúes de que se reveló la declaración del jugador a través de sus redes reafirmó que el castigo no existió y que él es libre de calificar a los jugadores según vea su desempeño en el campo.

"Empezó a jugar buen fútbol, y se dijo, y ojalá se mantenga ahí. Yo califico a todos los jugadores por igual, sin importar colores. Si Córdova es pecho frío o pecho caliente, depende de él, no de mí", comentó en sus redes.