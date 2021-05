Liga MX: Sebastián Córdova seguirá siendo baja para el Club América en Liguilla

Ciudad de México.- Continúan las malas noticias para el Club América respecto al tema de Sebastián Córdova que desde hace ya casi un mes que no ve actividad en Liga MX ni Concachampions tras una lesión en la cadera que no le ha dejado volver. Ante eso Santiago Solari ha confirmado que no estará en los 4tos de final ante Pachuca.

De acuerdo con ESPN, Santiago Solari no arriesgará para nada a Sebastián Córdova en el partido ante los Tuzos y lo mandará a descansar. Su lugar es ocupado por Leo Suárez quien lo ha estado haciendo bien en Liga MX y al ser algo parecido con su facilidad de disparo se ha mantenido en el once titular.

Sebastián Córdova tuvo su lesión en el partido ante Olimpia hace ya casi un mes y desde entonces se ha perdido partidos ante Cruz Azul, Toluca y Pumas, Portland Timbers en Concachampions, un total de 5 partidos. Su recuperación según se mencionó hace algunos días iba por buen camino pero aun no estaba listo para volver, eso lo sabe Solari que no lo arriesga en caso de llegar a la siguiente ronda.

El Club América en Liga MX ha sido uno completamente diferente sin el de Aguascalientes en el campo. Con él en el campo se mantenía el invicto hasta que salió de cambio ante el Olimpia cayó la primera derrota y ante Toluca también fue una segunda perdida. La primera mitad del torneo fue donde más brilló y se notó, sus goles y actuaciones lo llevaron a Selección Preolímpica y de su mano logró el boleto a Tokio 2021.

Sebastián Córdova seguirá siendoo baja para la Liguilla con América

Pachuca el siguiente rival del Club América en el inicio de la Liguilla de Liga MX es un equipo complicado que aprovechará la velocidad de sus jugadores, sin Córdova en el campo, América perdería control y contragolpe con más calidad en la conducción aunque su trabajo lo puede realizar un compañero distinto pero sin la misma precisión.

Pero no todo son malas noticias ya que a días del partido, ya se sabe que Emanuel Aguilera sí podrá estar en el partido o al menos como jugador de banca para dar su lugar a Sebastián Cáceres que junto a Bruno Valdez han sido una buena dupla en la zona defensiva. Fuera de eso todo el equipo serían prácticamente el mismo aunque podría tener variantes para Solari.

Posible alineación

Guillermo Ochoa, Bruno Valdez, Sebastián Cáceres, Luis Fuentes, Jorge Sánchez, Richard Sánchez, Pedro Aquino, Leo Suárez, Mauro Lainez, Álvaro Fidalgo y Roger Martínez.

La delantera sería el punto más a discutir para Solari ya que sus 3 delanteros se han puesto a trabajar y todos son parte de un buen momento, en sus recientes partidos han anotado pero al ir de visita a Pachuca en el primer juego podría optar por Roger por su forma de jugar en ataque fuera de casa, intentando sacar alguna ventaja.