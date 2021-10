Liga MX: Sebastián Méndez exauxiliar de Maradona buscará darle vida a Tijuana en las últimas fechas

Baja California.- Más que una nueva experiencia, Sebastián Méndez nuevo DT de Xolos tomó al equipo fronterizo en busca de una hazaña y es que ahora tiene la presión de conseguir que el equipo que marca último de la Liga MX reviva y pelee hasta el final del Apertura 2021 o al menos no quedar en el fondo de la tabla.

"Gallego" Méndez como tambien le es conocido, asumió la dirección técnica de Xolos apenas el pasado viernes 8 de octubre tras el cese de Robert Dante Siboldi. Méndez tiene un claro panorama, le restan 5 jornadas, son el último lugar con 7 puntos y quedan 15 en disputa, debe ganar la mayoría para poder pensar en aspirar a algo interesante.

Aunque tambien ya podría haberse dado por perdida la Liga MX y solo les importaría ya no perder y sumar la mayor cantidad de puntos, hay que recordar que aunque ya no has descenso se sigue manejando la tabla de cociente para el pago de una multa y para este Apertura 2021 ya se está contabilizando la temporada de los fronterizos pues es uno de los involucrados y no quieren pagar esos millones.

Méndez tomó al equipo en el puesto 18 con 12 partidos jugados, 1 victoria, 4 empates y 7 derrotas con 21 goles en contra por 9 a favor y una diferencia negativa de -12, todo eso para 7 puntos. Desde el día sábado Sebastián Méndez tuvo el primer contacto con el equipo y entrenó una primera vez en donde fue conociendo el plantel pues debe hacerlo en poco tiempo ya que su partido en la Liga MX es en 3 días el próximo 14 de octubre.

Sebastián Méndez ya entrenó con el equipo de cara al juego del jueves | Foto: Captura

Serán en total 5 finales las que "Gallego" y Xolos saldrán a buscar el matar o morir intentando salvar la temporada. Su primer prueba será ante Querétaro en la jornada 13, luego reciben a Chivas (J14), salen de casa y van a CU ante Pumas (J15) y en las últimas dos jornadas 16 y 17 se miden a te Atlas y Pachuca en busca de un cierre digno.

Sebastián Méndez tiene una peculiaridad y es que fue el último auxiliar de Diego Armando Maradona cuando este tomó el equipo de Gimnasia y Esgrima La Plata en Argentina, ahí reconoció al gran futbolista que era y a la persona que tambien demostró ser, "Diego era fenomenal, te preguntaba todos los días cómo estas, si estaban cobrando, saludaba a todos", dijo.

Con ese aprendizaje de apenas unos mesas espera ser el nuevo entrenador que Xolos necesita y que no ha tenido desde hace mucho tiempo y es que luego de un gran despunte en la Liga MX han ido cayendo al abismo torneo tras torneo y al parecer este pinta para ser similar a manos que Méndez haga el cambio en el cierre.