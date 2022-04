Liga MX: Sebastián Vegas cree que Monterrey aún tiene posibilidad llegar a Liguilla Directa

Nuevo León.- Luego de que les sacarán el partido de último minutos, Rayados de Monterrey volvieron al trabajo en El Barrial para su partido de este fin de semana ante Santos, previo a ello han ofrecido una conferencia de prensa en donde el defensor chileno, Sebastián Vegas habló de lo que espera del equipo para este cierre de temporada en donde aún ve con muchas posibilidades a Monterrey de llegar a Liguilla de forma directa.

El futbolista sudamericano consideró que de manera matemáticamente aún tiene la posibilidad de lograrlo y estarán luchando por ello hasta el último partido que se llevará a cabo en este mes de abril. "Aún tenemos la posibilidad de meternos, lo queremos y trabajamos para cumplir el objetivo de terminar dentro de los primeros 4 con posibilidad abierta, vamos a buscarlo hasta el final", comentó el defensor.

Vegas dejó claro que con Vucetich el equipo prioriza el jugar bien pero que cuando el resultado es más importante se busca sacarlo a como de lugar por lo que estarán todos en Monterrey pensando en sacar los partidos derrochando el mejor futbol posible pero si no pueden lograrlo se centrarán solo en hacer que los 3 puntos sean para su lado sin importar la manera en la que se hagan de las unidades.

"A veces el resultado es lo más importante, siempre vamos a querer ganar de la mejor forma. La búsqueda del resultado es a lo que está acostumbrado Monterrey, vamos a buscar jugar bien para sacar los resultados", agregó el sudamericano. Vegas recientemente fue uno de los elementos que fueron el centro de atención por el tema del penal que le regalaron a Toluca en el último minuto este miércoles y es que reclamó fuerte al silbante que no cambio de decisión.

Ante ese hecho Sebastián Vegas habló del tema del arbitraje en donde confesó que tanto como él como el resto de su equipo están sorprendidos por la gran cantidad de criterios que se manejan en un partido a todo ya que en jugadas parecidas la marcación cambia, "No entendemos la diferencia de criterios de cada semana, esto es un vaivén de pensamientos que a veces desconciertan. No tengo nada que decir, no me corresponde ya que tienen quien los evalué", agregó.

Con el empate ante Toluca Monterrey se quedó en el lugar 8 con 16 puntos para la zona de Liguilla Directa está ahora en los 22 puntos que tiene Atlas. Esta semana los Rayados tendrán acción ante Santos y para el 13 de abril tendrá su partido pendiente ante Chivas de la Liga MX en donde de conseguir las victorias y una combinación de resultados podría acercarse a la pelea.