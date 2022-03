Liga MX: Seguidora del Atlas agradece a niño que prestó su playera del Querétaro para salir del estadio

Este sábado se vivió un episodio grotesco en el Estadio La Corregidora durante el partido Querétaro ante Atlas de la jornada 9 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX cuando una pelea entre aficionados de ambos equipos se traslado a la cancha convirtiéndose en una batalla campal.

Por momentos se vivieron momentos de tensión durante el Corregidora, niños y familias enteras corriendo por su vida, jóvenes cubriendo a sus parejas para que no fueran golpeadas e imágenes de aficionados de Atlas cubiertos de sangre e incluso inconscientes, fueron momentos llenos de angustia, así lo narro una aficionada de los Rojinegros que estaba en el estadio y que pudo salir del inmueble gracias a que un niño le dio su camiseta del Querétaro.

A través de las redes sociales, una fanática del conjunto campeón de la Liga MX describió cómo logró salir del Estadio de La Corregidora en plena batalla campal. “Gracias al niño de Querétaro que me dio su camisa para poder salir con bien. Espero, de todo corazón, que Dios te bendiga mucho”, escribió el usuario @Bichiyal_12 en Twitter.

“La camisa esta autografiada. Si llega a ver esta publicación, con gusto, se la regreso. Es esta, al chavo lo recuerdo muy bien”, escribió la joven, quien adjuntó una imagen de la playera que le salvó la vida en Querétaro.

La joven tapatía narró, qué fue lo que vivió este sábado en La Corregidora: “Fue un día muy difícil, sigo en shock. Jamás me imaginé tener que estar resguardada en un túnel, con miedo a ser agredida. Fue algo impresionante tener que correr mientras veías gente sangrando, niños llorando, familias huyendo y gente tirada mientras otro le pateaba la cabeza. Jamás, a mis 20 años, pensé vivir algo así. Le doy las gracias a Dios de poder haber salido dentro de lo que cabe, ese momento no se lo deseo a nadie. El futbol no es esto, no es lágrimas, miedo y mucho menos sangre. Me encuentro bien y a salvo”.

Aficionada de Atlas muestra la camiseta del Querétaro que niño le presto/@Bichiyal_12

El partido entre Querétaro contra Atlas tuvo que ser detenido al minuto 62 cuando los Rojinegros ganaban por marcador de 0-1, el encuentro de la jornada 9 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX se detuvo luego de que aficionados invadieran la cancha tras una batalla campal entre aficionados de ambos equipos en las gradas, pleito que lejos de detenerse en la cancha continuo por varios minutos.

