Liga MX: ¡Sequia que preocupa! André-Pierre Gignac acumula 465 minutos sin poder anotar gol con Tigres

Nada bien la esta pasando el delantero francés, André-Pierre Gignac, ya que esta Fiesta Grande esta fuera de forma y su olfato de gol se ha perdido considerablemente con el equipo de Tigres comandado por Miguel Herrera.

Gignac ha desaparecido en el ataque de Tigres de la UANL y ha sido minimizado por la defensa de los equipos rivales, por lo que no ha podido marcar un gol y salir de esa larga sequia de 465 minutos sin poder anotar.

Esto es preocupante en el equipo de Miguel Herrera, ya que siendo el campeón de goleo del torneo Clausura 2022 con 11 dianas, Gignac no anda bien y el es un jugador que si no funciona en el esquema táctico del 'Piojo', las cosas no fluyen de buena manera en la plantilla.

En el juego de ida de este miércoles ante los Rojinegros del Atlas, el delantero francés tuvo una oportunidad clara frente al arco de Camilo Vargas y lo que hizo es volar la pelota muy lejos del arco, seña que el ritmo de juego no es el mejor del atacante.

Gignac se perdió la última jornada de la fase regular debido a una molestia muscular, al parecer todavía no esta al cien por ciento y eso se refleja en su accionar en esta Liguilla hasta el momento en la Liga MX.

No solo el delantero francés esta pasando por una sequia de goles, sino también el extremo izquierdo venezolano, Yeferson Soteldo, quien acumula 12 encuentros sin ofrecer una asistencia y 6 partidos sin marcar gol.

Otro también es en el caso de Luis Quiñones que venía de ser uno de los mejores socios en la ofensiva de Tigres, lleva 7 partidos sin dar una asistencia y 9 juegos sin anotar.