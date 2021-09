Liga MX: Ser la mejor plantilla y tener al DT más caro no le ayudan a Monterrey que sigue sin rumbo

México.- El equipo que mejor se armó para la Liga MX en este Apertura 2021 sigue caminando de milagro en el torneo, Monterrey con una inversión millonaria y siendo el equipo más caro de todo México no ha podido siguiera poder jugar bien antes de tener buenos resultados. Javier Aguirre no ha hecho un cambio significativo en el equipo que se mantiene en el lugar 7 de la general.

Este sábado perdió ante el Atlas que ya lo superó en puntos y ocupó una mejor posición. Lo que no se puede explicar cómo un equipo valuado en más de de 78.40 millones de euros según el portal de transfermarkt, el más caro de la Liga MX por encima de Tigres, América y Cruz Azul que son los primeros 4 lugares.

Por si fuera poco tambien tienen al entrenador más popular pero tambien el que más cobra sin poder realizar un buen trabajo. En lo que va del Apertura 2021 Monterrey solo ha ganado 2 partidos, empatado 5 y perdido 1, si bien no han dejado de sumar, la realidad es que su inversión no fue para eso, si no para estar entre los primeros 4 de la Liga MX.

Leer más: Liga MX: Líder general, invicto y el Club América es criticado por los expertos por su forma de jugar

Incorporaciones como Duvan Vergara, Erick Aguirre, Héctor Moreno, Esteban Andrada y la compra definitiva de otros jugadores no han sido suficientes para poder hacer que el equipo funcione. Monterrey viene de una seguida de fracasos en la Liga MX, en donde no han encontrado la brújula desde la final del Apertura 2019.

Javier Aguirre no encuentra el modo para hacer jugar bien a Rayados | Foto: Jam Media

Rayados tiene un torneo de 10 jornadas en donde no ganó, gracias a la pandemia y que se canceló, luego en los siguientes torneos quedó fuera de la Liguilla de forma sorpresiva, primero cayendo ante el Puebla en el Guar1anes 2020, y para el 2021 siendo eliminado de último minuto ante Santos ya bajo la tutela de Javier Aguirre.

Monterrey no ha brillado en al menos un año y medio y podría seguir así de no encontrar el equilibrio de tener al mejor plantel de la Liga MX y hacerlo funcionar de manera correcta. Ahora ya en el torneo mexicano es criticado previo al Clásico Regio, en donde en caso de llegar a perder difícilmente sea despedido el entrenador, pero si comenzará a ser más presión.

Su siguiente partido en donde puede retomar algo de confianza es este jueves ante Cruz Azul en la vuelta de la Concachampions por el pase a la gran final, ahí llegan con ventaja en el marcador global y podrían tener la posibilidad de sacar un resultado favorable para llegar con confianza al duelo ante Tigres.