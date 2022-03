Liga MX: ¿Será el siguiente? Marcelo Leaño se podría jugar el puesto en Chivas ante San Luis

México.- La última semana en la Liga MX ha sido de mucho movimiento en los banquillos para dos clubes que en el inicio de la temporada resultaban como candidatos al título y aunque lo siguen siendo están pasando por un momento de renovación al perder recientemente a su entrenador, Rayados y América ahora buscan DT para el resto del Clausura 2022. Quien les podría seguir el paso en esta fecha 8 es nada más y nada menos que Marcelo Michel Leaño quien con Chivas visita la cancha del Alfonso Lastras para medirse ante el Atlético de San Luis y donde si consigue un cuarto revés consecutivo la directiva podría reconsiderar su continuidad.

Con las destituciones de dos entrenadores en solo unos días incrementa la presión en el Leaño quien con Chivas no ha podido levantar al equipo y que en las últimas jornadas solo ha registrado derrotas, Tigres, León y Puebla han sido sus verdugos y ahora ante un equipo que tienen a modo podrían ver la posibilidad de romper la mala racha pero en caso de que suceda todo lo contrario podrían hasta despedir al entrenador por malos resultados.

Leaño en lo que va del Clausura 2022 ha tenido un arranque con muchos altibajos, dos victorias llegaron muy rápidas y se creyó que el torneo sería diferente, luego las derrotas comenzaron a llegar al punto donde sumaron ya 4. Si bien luego de haber perdido esos 12 puntos, con las dos victorias y un empate le ha alcanzado para mantenerse en zonas con posibilidades de repechaje, pero una derrota más y alguna combinación de resultados las podrían mandar para la parte baja de la general.

De momento la directiva de Chivas no ha dicho nada sobre la continuidad de Marcelo Michel Leaño pero si no se obtiene algo rescatable del duelo de este miércoles la afición comenzará a presionar mucho más que antes al ver que otros equipos han cesado a sus entrenadores y ellos no, por lo que podría haber una sorpresa con Leaño si no ganan. En caso de sumar de 3 es muy probable que las cosas se calmen por parte de la directiva no tanto así por los espectadores que no confían en que haya un gran cambio.

Marcelo Michel Leaño podría perder el puesto si no gane ante San Luis | Foto: Jam Media

Marcelo Leaño llegó a Chivas a finales del Apertura 2021 cuando Víctor Manuel Vucetich fue despedido por malos resultados, en esa oportunidad con el Rebaño dirigió 8 partidos de temporada regular en donde ganó 2, empató 3 y perdió 3 más, apenas le alcanzó para entrar a Repechaje en donde cayeron en penales ante Puebla, se quedaron sin Liguilla. Así inició el Clausura 2022 como el DT confirmado, jugando ya 7 partidos, 2 ganados, 1 empate y las 4 derrotas. En 16 partidos solo ha ganado 4 de ellos teniendo una productividad muy baja lo que le pone cada vez menos argumentos para seguir al frente del equipo.

Las acciones de este miércoles arrancarán en punto de las 21:00 pm desde la cancha del Alfonso Lastras, podrá verse totalmente en vivo por la señal de ESPN, quiengane podría dar un gran salto en la temporada por eso es más que importante los 3 puntos.