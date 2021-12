Liga MX: "Seré siempre Rojinegro", Guardado llega con playera del Atlas a entrenar con el Betis

El campeonato del Atlas en la Liga MX ha hecho posible el sueño de muchos aficionados al club Rojinegro y uno de los aficionados que lo ha vivido desde el viejo continente ha sido Andrés Guardado, quien este lunes llegó al entrenamiento del Betis portando una camiseta de los Zorros y en unas palabras para su club dejo claro que “será siempre rojinegro de por vida”, como lo dijo en su despedida del club para viajar a Europa.

Guardado, un histórico canterano del nuevo campeón de la Liga MX, sigue muy contento por el título obtenido por el Atlas y este lunes narro como miro el partido de la final, donde el equipo de sus amores se coronó por segunda vez en su historia.

“Después de 22 años que estuvo el Atlas en una final tenía que verlo, más allá de que yo estuve ahí y que fui jugador del Atlas y que yo surgí ahí, soy aficionado al Atlas de toda la vida, crecí en sus gradas yendo a apoyarlos cada 15 días al estadio, seré siempre rojinegro de por vida, como se los dije cuando me despedí de ahí”, dijo el Principito.

El jugador del Betis, dijo que el domingo esperaba que fuera un gran día, para él y el Betis, día que sería perfecto si el Atlas levantará el título ante el León, tal como paso. “Se lo dije a mis compañeros ayer, que gane Verstappen, que nosotros ganemos y para que sea la noche perfecta tiene que ser el Atlas campeón y salió todo perfecto”.

Guardado, quien debuto con el Atlas en la Liga MX en el 2005, dijo que siempre ha sido aficionado al Atlas y aseguró que ha encontrado muchas similitudes entre el conjunto Rojinegro y su actual club el Betis. “Es un poco el lema del Atlas, si te lo explico no lo entenderías, es algo que yo comparo con el Betis, aunque somos un equipo que no tenemos un palmarés muy grande, tenemos muchos seguidores, muchísima afición y se vive con mucha pasión el seguir al Atlas y en eso me siento muy identificado con el Betis y el Atlas que es mi equipo de toda la vida”.

Portando la piel de los Zorros, Andrés dijo que se encontraba muy emocionado por el título de Atlas y aseguró que casi no durmió en la noche mirando el partido. “Estoy todavía que no me la creo, me pase toda la noche sin dormir viendo el partido, porque se fue al alargue y luego penales, así que lo voy a disfrutar por mucho tiempo”.

Andrés Guardado que actualmente milita en el Betis de España, siempre ha mostrado su apoyo al Atlas, e incluso en algunas ocasiones ha declarado que le gustaría retirarse en el equipo de sus amores, tal como lo hizo Rafa Márquez.