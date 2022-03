Liga MX: Sergio Flores con el mejor promedio de minutos en Chivas, no es querido por la afición

Jalisco.- La temporada de Chivas y el trabajo de Marcelo Michel Leaño no ha sido el mejor o el que se esperaba por muchos aficionados pero a lo largo de 11 jornadas si ha tenido muy claro una cosa y es saber quien es su hombre de confianza en el once titular pues ha demostrado que no tiene intención de dejarlo fuera del su alineación, y se trata de Sergio Flores quien es el único jugador de Chivas que suma más del 95% de minutos jugados en el Clausura 2022.

El canterano de Chivas con 27 años de edad ha tenido su gran despunte en el Clausura 2022 de la manos de Marcelo Michel Leaño quien le ha confiado el mediocampo del Rebaño por encima de otros jugadores con más experiencia, la razón de esa decisión seguramente será por algo que le ha visto en los entrenamientos y que le ha convencido para pensar que es la mejor opción para el cuadro titular del Rebaño.

De acuerdo con la página oficial de la Liga MX la famosa "Morsa" Flores se ha ido con el 97.37% de lo minutos del Clausura, que en total son 964 de 990, lo que indica que de todos los elementos del Primer Equipo es el único que tiene esa marca casi tan perfecta, incluso supera la racha de jugadores claves del equipo como Isaac Brizuela y Jesús Angulo quienes son los siguientes en la lista y que apenas alcanzan el 85% de los minutos.

Flores ha tenido participación en 11 partidos, todos como titular, solo se ha perdido 26 minutos de la Liga MX ya que tuvo que salir del partido en más de una ocasión. Se podría pensar que tener un registro así de impecable hablaría de grandes cosas ya que al jugar siempre quiere decir que gusta lo que se hace, pero por muy perfecto que se vea, la realidad es que la afición de Chivas está en contra de que siga jugando pues consideran que no tiene ningún aporte al equipo ni al ataque ni a la defensiva.

Sergio Flores es el jugador con más minutos en Chivas pero el menos querido | Foto: Jam Media

Las redes sociales son el mejor ejemplo de lo que se dice del número 30, solo basta con buscar su nombre para ver que la mayoría de los fans del Rebaño no lo quieren como titular pues no ven una total demostración de talento que le justifique estar en el campo, "Tengo un desgaste mental severo con ver jugar a la Morsa Flores", "Que Sergio Flores juegue futbol, esté en un equipo profesional y sea titular es un insulto para todos aquellos que hicieron a este deporte el más popular del mundo", y así un sin fin de comentarios sobre el jugador.

Aún con todo ello Marcelo Michel Leaño muy seguramente lo tendrá como fijo en su siguiente partido de Liga MX que se jugará este fin de semana, lo que si cambiarán serán los otro 10 jugadores a quienes no les ha podido encontrar su mejor momento para dejarlos más de un partido continuo para tener un once titular más seguro en cada jornada. Flores quien no ha preocupado por los comentarios se sigue preparando para las oportunidades que el DT le de en próximos duelos.