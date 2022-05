Liga MX: Sergio Flores se incorpora al entrenamiento de Chivas y vería acción el fin de semana

Jalisco.- Chivas tiene buenas noticias de cara al duelo de Repechaje del día domingo, este miércoles se ha incorporado a los entrenamientos a la par de sus compañeros Sergio Flores luego de que en las últimas jornadas no vio acción por un problema muscular, ahora en su primera sesión ha comenzado a tener ritmo que le permita ser considerado para formar el once titular del fin de semana.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Chivas dio a conocer que el futbolista ya se encuentra entrenando pero que se le estará dando un seguimiento especial para ver la evolución de su lesión y evitar recaídas, "Después de un par de días de trabajo de rehabilitación, Sergio Flores apareció en la cancha y pudo tener actividad a la par de sus compañeros, lo cual sin duda es una buena noticia, aunque se mantendrá bajo seguimiento del cuerpo médico para evaluar su progreso y ser candidato a la convocatoria para dicho cotejo", se lee.

El mediocampista número 30 fue uno de los jugadores de Chivas que más minutos tuvo en la temporada con un 89%, jugando 16 partido y todos como titular, perdiéndose el último. Su continuidad en el campo se ha visto reflejado ya que desde la temporada pasada comenzó a dar grandes resultados para Leaño que lo dejó 13 partidos en el Apertura 2021 y 12 tambien en el Clausura 2022.

Sergio Flores podría reaparecer con Chivas en Repechaje | Foto: Jam Media

Será hasta el día sábado cuando Chivas revele la convocatoria si está o no listo para ver minutos de nuevo. En el mismo comunicado Chivas dio a conocer el estatus de Isaac Brizuela quien tambien luego de una lesión muscular no ha visto minutos desde hace varias semanas, pero este miércoles ya se presentó y tuvo un poco de ejercicios en el campo, su condición, por ahora no es clara por lo que no se sabe aún si estará listo para el fin de semana.

Respecto a los otros elementos que estaban en duda como José Juan Macías y Fernando Beltrán estarían listos para hacer su reaparición este fin de semana, a falta de la confirmación de Ricardo Cadena y del cuerpo médico de Chivas, fuera de ellos la plantilla se encuentra sin más complicaciones de participar.

Chivas cerrará la fase del Repechaje con el partido de este domingo cuando reciba a Pumas en la cancha del Akron. Las acciones del partido será en punto de las 19:15 pm y podrá verse por la señal de TV Azteca, TUDN y Chivas TV. Este partido es único, quien gane avanzará a la Liguilla. Chivas no llega a esa instancia desde el Apertura 2020 cuando se metió a las semifinales tras eliminar al Club América.