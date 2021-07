Liga MX: Si Canelo Álvarez quisiera comprar Chivas esto tendría que pagar

Guadalajara.- Dentro de la Liga MX hay equipos que conviven a parte por el tipo de historia que ha forjado durante tantos años en el futbol mexicano, casos como el de Chivas que por más que pierda sigue siendo un equipo importante y seguido por su afición. Pero tambien en los últimos años se ha metido en tantos problemas que para sus dueños existiría una solución que es venderlo.

Si bien no hay una propuesta oficial ni intenciones de Amaury Vergara por vender al segundo máximo ganador de la Liga MX, existe una anécdota en donde se especuló que Saúl "Canelo" Álvarez en algún momento levantó la mano para hacerse con los servicios completos de Chivas pero que el precio que ofreció no fue el esperado por los directivos y fue rechazado.

Según los reportes de esa ocasión, Canelo Álvarez ofreció 300 millones de dólares por todo el equipo, esto incluía, jugadores, estadio y poco más de las cosas extras que Chivas maneja en la Liga MX. Sorpresivamente el actual dueño de Chivas Amaury Vergara negó ceder el equipo que su padre había formado con tanto esfuerzo y le comunicó que si lo quiere tendría que pagar una suma mayor.

Si "Canelo" Álvarez y cualquier otra persona quisiera intentar comprar Chivas tendría que desembolsar poco más de 800 millones de dólares, según el valor que el fallecido Jorge Vergara la puso en algún momento a todo lo que creó alrededor del Rebaño. Y es que Vergara desde la compra de Chivas hace ya casi 20 años invirtió tanto dinero que según los registros, Chivas quintuplicó su valor durante la gestión de los Vergara por lo que cifras menores a las señaladas serían una burla para ellos.

De acuerdo con la pagina especializada de Transfermartk Chivas tiene un valor en el mercado solo de su plantilla de 55 millones de dólares lo que la hace una de las más caras de la Liga MX. A eso se le suma la evaluación que la revista Forbes realizó en 2020 y Chivas apenas puede superar los 311 millones de dólares como valor total muy lejos de los 800 que pide Vergara, así que posiblemente si Canelo Álvarez puja por el equipo podría convencerlos o incluso podría pagar el valor total si en verdad quiere el equipo.

Chivas vive momentos tensos en la Liga MX, desde hace un par de torneos no puede fichar jugadores debido a que las deudas con otros equipos le han vendido y no ha podido terminar de pagar. Eso más la crisis económica que atraviesa por la pandemia le ha dejado en números rojos durante casi un año por lo que no sorprendería que en algún momento la posibilidad de una venta sea factible.

