Liga MX: “Si abucheas a un jugador, abucheas a todo el equipo”, Cruz Azul defiende a Bryan Angulo tras abucheos en el Azteca

El domingo el Cruz Azul dejo escapar puntos al perder por 1-2 ante Santos Laguna en los minutos agregados en el partido de la jornada 7 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, encuentro donde los aficionados celestes arremetieron ante el jugador ecuatoriano Bryan Angulo, quien fue abucheado durante varios momento del partido e incluso resonó el “fuera angulo” en el Estadio Azteca.

Después de los abucheos sobre Bryan Angulo, el Cruz Azul respaldo a su jugador al compartir este martes un video en donde han participado algunos seguidores de la Máquina en busca de hacer conciencia y que los abucheas a sus jugadores no se escuchen nuevamente en los siguientes partido en la Liga MX o en otro competición.

“Si abucheas a un jugador, abucheas a todo el equipo”, es el mensaje que el club escribió en redes sociales junto al video donde muestra varios comentarios de aficionados mostrando su apoyo a Bryan Angulo asegurando que el Cruz Azul es una familia y que no se pueden permitir estos actos por parte de la afición.

Angulo fue abucheado durante varios momentos del partido ante Santos en el Estadio Azteca, en el medio tiempo se escucho el “fuera angulo” y cuando el ecuatoriano salió de cambio los abucheos no se hicieron esperar, pues los aficionados del Cruz Azul no se ven convencidos con el accionar que el jugador ha mostrado en los últimos partidos durante la Liga MX.

En el video compartido por la Máquina, también retomaron unas declaraciones de su entrenador Juan Reynoso, donde reprobó la actuación de la afición con Bryan Angulo, asegurando que el ecuatoriano fue parte importante del club para obtener el campeonato. “La afición tiene todo el derecho a pronunciarse pero creo que de local, no puede volver a pasar ni con Bryan ni con ningún otro jugador, espero que ese incidente no se vuelva a repetir porque los aficionados en Cruz Azul hemos perseverado tanto tiempo para ver ganar nuevamente al equipo, Bryan estuvo en ese título y se me hace injusto que se señale e individualice una presentación que no fue tan mala”.

Bryan Angulo ha sido uno de los inamovibles del peruano Juan Reynoso, pues ha tenido acción en siete partidos con el Cruz Azul en el torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX anotando un gol en 434 minutos disputados.