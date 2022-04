Liga MX: Si se hunde Bravos, se hunde el 'Tuca'; Ferreti no quiere abandonar al FC Juárez

A pesar de la mala racha por la que Bravos del FC Juárez atraviesa en el torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, Ricardo Ferreti aseguró que aún mantiene la esperanza de que se sobrepondrán a la situación y cree que sus jugadores lograrán enderezar el barco que cada vez se hunde más.

"Es una decisión de la directiva, el estado de ánimo no me es ajeno, me siento mal y abandonar es algo que no haría porque necesito seguir dando esa confianza y esperanza a mis jugadores, pero es una decisión exclusiva de la directiva. Ya terminando mi contrato se platicará de otra situación, pero en este momento como capitán del barco, lo que menos pensaría es abandonarlo", manifestó.

Sin embargo, el “Tuca” reconoció que hay que seguir trabajando y dar confianza a los jugadores, “buscar mejorar los aspectos ofensivos y defensivos para el siguiente encuentro. No tengo varita mágica, nadie la tiene, la cosa aquí es seguir trabajando, y existe la confianza, la esperanza y la fe de que el siguiente encuentro salgamos de la racha negativa".

Además, el estratega del cuadro juarense aseguró que la campaña es un total desastre al ser los sotaneros con apenas 8 puntos, producto de dos triunfos, dos empates y nueve derrotas, situación que los aproxima a pagar la multa si terminan de nuevo en el último lugar de la tabla de cociente, por segundo año consecutivo.

"Los resultados han sido desastrosos y el ánimo de todos es malo. Pero si algo debo valorar es que durante toda la semana los jugadores, cuerpo técnico y directiva, buscamos contagiarnos y darnos confianza, y creo que en ciertos partidos futbolísticamente merecíamos algo más, pero no lo hemos logrado", concluyó.