Liga MX: "Si soy el problema, no necesito que me corran", Juan Reynoso

Ciudad de México.- La gente de Cruz Azul ya no se guardó las palabras en contra de los jugadores, mucho menos hacia Juan Reynoso que tal parece que podría tomar la decisión de presentar su renuncia en cualquier momento, al afirmar que la directiva no necesita despedirlo para hacerse a un lado de la institución capitalina.

"Creo que a nosotros que estamos en el futbol lo tenemos clarísimo, la verdad no nos asusta, si yo viera un equipo indolente como ya hace un rato, yo diría no estoy aportando, quiero tanto a esta institución y eso no lo veo en el día a día", menciono el técnico inca.

"Veo la respuesta de los chicos, lo otro siempre va a depender de la directiva, en mi caso, quiero tanto a la institución, si veo que soy un problema no necesitó que me corran", complementó Juan Reynoso al término del partido que Cruz Azul perdió contra Atlético de San Luis.

El entrenador reconoce que el plantel de ahora no se compara con el elenco que hizo campeón en el Guard1anes Clausura 2021 para romper una sequía de 23 años sin un título. Aunque la Máquina se va apagando no trata de dramatizar el mal momento, aseguró que tendrán varios días para corregir errores de cara a su último partido contra el América.

"Sin dramatizar, son los partidos que uno quiere jugar, no me preocupa. Por fin tendremos una semana larga, hay que corregir cosas y los chicos llegarán mejor en el desgaste mental. Para jugar acá necesitas talento, a los chicos los veo dispuestos a mejorar, esto es de resultados, no de vender humo, esto es futbol, todo puede pasar, empezando por ganarle a América", aseveró.

Cruz Azul pudo subir con mucha calma a la tercera posición si hubiera alcanzado la victoria contra los potosinos, no lo logró y tras varios resultados en esta fecha 16 se tendrá que conformar con el sexto peldaño en la general de la Liga MX, mismo que lo deja en un predicamente previo a la repesca.

Los cementeros necesitan ganar la siguiente semana para aspirar a 27 unidades y esperar lo que pase en los otros partidos para saber si se podrá ahorrar la reclasificación o la jugará, empero si pierde y los demás equipos ganan correría el riesgo de caer más posiciones y el duelo de vida o muerte lo tendría que jugar fuera del Estadio Azteca.