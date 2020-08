Liga MX: Siboldi advierte que Cruz Azul no debe preocuparse por rivales

México.- El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, aseguro este viernes que su equipo debe ocuparse en su propio planteamiento y no preocuparse por lo que hagan los rivales.

Dante Siboldi insistió en la necesidad de que La Máquina sepa manejar los encuentros sin recurrir al recurso de echarse para atrás.

"Yo siempre intentaré que el equipo sea protagonista en cualquier cancha. Intentamos ser un equipo que propone, no me gusta el cuidar marcadores, me gusta que el marcador se maneje con el control de la pelota en el campo rival sin meternos atrás", subrayó el estratega.