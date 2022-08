Liga MX: Sin Matheus Doria, Santos tratará de mantener el invicto en casa

Este sábado continúa la actividad de la Jornada 7 del Apertura 2022, en la cual Santos Laguna buscará mantener el invicto en casa. Hasta el momento, el equipo de Torreón tiene dos triunfos y un empate en el Estadio Corona, por lo que tratarán de mantener continuar por ese camino para subir varias posiciones en la tabla.

La última victoria de los Laguneros en casa fue contra Atlas, al cual vencieron por la mínima diferencia gracias a un tanto de Juan Brunetta. Dicho encuentro fue el primero en lo que va del torneo que el equipo dirigido por Eduardo Fentanes no recibió gol y mantuvo el cero en propia puerta.

A pesar de que no contaron con Matheus Dória, quien sufrió una lesión en el tobillo derecho, los Guerreros pudieron plantarse bien en la parte de baja y priorizar el no recibir gol. Tras ello, el acierto de Brunetta les permitió sumar tres puntos importantes, aunque el equipo no termina de mostrar su mejor versión.

Ahora, los Laguneros volverán a jugar en casa y recibirán a Cruz Azul, otra vez sin Dória, pues no el zaguero no ha recibido el alta médica. Pese a ello, Santos tratará de repetir el buen funcionamiento defensivo que ante los rojinegros y después, en un descuido de la Máquina, marcar los goles que les den la victoria.

Sin embargo, no será labor sencilla, pues los cementeros vienen de reencontrarse con la victoria ante Necaxa. El equipo dirigido por Diego Aguirre también sufrió en la defensa en el inicio del torneo, pero lleva dos juegos sin permitir gol. Por lo que habrá que esperar a ver cuál de los dos logra mantener la solidez defensiva.

Te recomendamos leer

Tanto Santos como Cruz Azul están en zona de repechaje, con 7 y 8 puntos respectivamente. Aunque en el caso de los Guerreros, tienen un juego menos porque el partido contra el América de la Jornada 5 se programó para septiembre. Por lo que esos 3 puntos en disputa pendientes y una victoria este sábado podrían servir para subir más posiciones.