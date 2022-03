Liga MX: ¡Sin excusas! Andrés Lillini asegura que Pumas va por la ventaja en Concachampions

México.- Este miércoles el equipo de Pumas regresará a la acción luego de que este fin de semana no tuvo participación en la Liga MX, ahora lo hará en la Concachampions en donde jugará los 4tos de final de ida ante el equipo de New England. Andrés Lillini quien estuvo presente en la conferencia de prensa dio a conocer que los felinos no están ahí para especular nada y que desde el minuto uno saldrá por el partido para llevarse la ventaja a México para la vuelta dentro de una semana.

Destacó que el equipo del New England es una de las mejores versiones de la MLS por eso están compitiendo pero que eso no es algo por lo que deben preocuparse sino por lo que ellos pueden hacer ya que su única misión es llevarse una ventaja para el juego de vuelta. "No saldremos a especular, sabemos que vamos contra el equipo ganador de su conferencia, es complicado por sus jugadores y su experiencia pero debemos salir con una ventaja de este partido", dijo el argentino en conferencia de prensa.

En las últimas horas se habló del tema del clima en donde se habla de que habrá una temperatura muy baja, pero el argentino explicó que el estado del campo como el clima es para los dos por lo que no hay excusas por eso, " Sí hace frio, sí se pronostica, pero no es excusa, nos adaptaremos rápidamente, las condiciones climáticas al final son para los dos, no tenemos que poner excusas no ponernos cosas en la cabeza que perjudiquen el rendimiento", agregó.

Lo que si lamentó el entrenador es que llegarán un poco "fríos" al partido ya que hay que recordar que este fin de semana los Pumas no vieron acción en la Liga MX por el tema de la violencia en el futbol mexicano, eso hizo que penar que podrán estar un poco fuera de ritmo ya que veían con una seguida de partidos con una alta intensidad y cree que podrían tener algunas complicaciones pero espera que sus jugadores tengan una gran respuesta.

"No pudimos jugar este fin de semana, nos cortó el trajín, pero logramos recuperar jugadores físicamente esa era nuestro tema primordial, pudimos recupéralos a todos y están a disposición con excepción de Sebastián Saucedo por una gastroenteritis, pero el resto está listo", con ello el equipo de Pumas tendrá plantel completo una vez más en este 2022 recordando que en las últimas jornadas hasta 11 jugadores fueron bajas, aún así de 4 partidos solo perdió 1 lo que fortaleció al equipo para estar en zona importante.

El partido se jugará este miércoles 9 de marzo, las acciones iniciarán en punto de las 19:00 pm (Centro de México) y podrá ser visto totalmente en vivo por la señal de Fox Sports, la vuelta de esta llave será en CU el miércoles 16 de marzo, una semana después.