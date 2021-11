Liga MX: ¡Sin excusas! Juan Reynoso acepta la derrota y ahora piensa en el siguiente torneo

México.- El fracaso del torneo se ha consumado, Cruz Azul quedó eliminado de la Liga MX y no podrá pelear por el bicampeonato lo que hace que la afición de Cruz Azul deba esperar algunos meses más para poder buscar una nueva oportunidad, misma que el peruano Juan Reynoso ya está trabajando pues luego de la dolorosa derrota de esta tarde a aceptado su responsabilidad pero tambien ha reconocido el gran trabajo que hicieron durante el torneo.

Tras finalizar el partido, en conferencia de prensa Juan Reynoso atendió a los medios de comunicación para explicar un poco de lo que pasó, pero fue claro y conciso, para él, el equipo trabajó por el resulto y por momentos estuvieron cerca pero lamentablemente no les alcanzó lo que hizo que la eliminación llegara, pero fue muy claro al asegurar que no hay excusas para el resultado, se hizo lo que se pudo y hasta ahí.

"En lo que vi del tramite del juego en más de una ocasión pudimos empatar pero, remontar no porque no tuvimos méritos y ellos si y ya. Las excusas es un tema dramático, pero no lo voy a mencionar. Hoy nos ganaron bien, no tengo ninguna excusa, ningún pretexto", fijo el peruano en conferencia de prensa. Aunque dejó claro que el trabajo que Cruz Azul hizo en la Liga MX en la temporada pasada y parte de esta ha sido bueno y de reconocer.

"Nuestro trabajo habla por sí solo, hoy tenemos un mejor equipo en la ofensiva, pero en la defensiva nos ha costado, y lamentablemente los resultados no se nos han dado", agregó el entrenador. Juan Reynoso tambien lamentó que no se tuviera más tiempo de trabajo, luego de tantas pausas por fecha FIFA y las lesiones que hicieron de la temporada una complicada.

Cruz Azul el vigente campeón de la Liga MX no podrá defenser su título | Foto: Jam Media

Para cerrar la posible última conferencia de este torneo para Juan Reynoso y Cruz Azul, el estratega reveló que ya se piensa en el siguiente torneo de la Liga MX y en los refuerzos que pueden llegar. Ha solicitado a jugadores para que la directiva pueda evaluarlo y ver la posibilidad de llevarlo, además confirmó la baja de Orbelín Pineda del equipo lo que le apura más a conseguir nuevos jugadores.

"El plan es reforzar al equipo, con jugadores que correspondan a la categoría de lo que se está buscando y a lo que pelea Cruz Azul", reconoció que desde los últimos dos torneos no hubo refuerzos por tema de la economía del equipo, pero ahora espera que se puedan llevar a unos cuentos para volver a iniciar el proceso para buscar una vez más pelear por el título.