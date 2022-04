Liga MX: ¡Sin tiempo para lamentarse! Cruz Azul debe concentrarse en Chivas tras quedar eliminado ante Pumas

Cruz Azul no supo aprovechar la ventaja numérica en el partido de vuelta ante Pumas y quedó eliminado de la Liga de Campeones de la Concacaf. Sin embargo, los cementeros no tienen tiempo para lamentarse y deberán enfocarse en el torneo local.

Y es que con 4 jornadas por disputar, la Máquina tiene posibilidad de meterse entre los primeros 4 de la clasificación. Para ello, necesitará un cierre perfecto con un calendario que no será sencillo, sobre todo por la irregularidad que ha mostrado el equipo de la Noria, que además no tiene a Carlos Rodríguez y no se sabe cuándo vuelvan José de Jesús Corona y Juan Escobar.

Cruz Azul tiene actualmente 6 victorias, pero en partidos como ante Necaxa y Santos perdieron de último minuto. Mientras que en otros como ante Rayados de Monterrey o Mazatlán tuvieron para ganar y al final empataron el juego.

Ahora, ya sin tener que dividirse en dos torneos, los cementeros podrán poner toda su energía en el Clausura 2022 en el cual su primer rival es Chivas. El Rebaño no atraviesa un buen momento, pero la Máquina se le ha complicado contra clubes en crisis, como fue con los Rayos, los Laguneros y los Cañoneros.

Por ello, necesitarán dejar atrás el dolor de la eliminación y Concachampions, y renovarse con miras al duelo ante los rojiblancos. Con un triunfo podrían incluso llegar al tercer sitio, siempre y cuando Atlas y Puebla pierdan sus respectivos encuentros.

Te recomendamos leer

Después del partido ante Chivas, la Máquina visitará a Gallos Blancos, recibirá al Atlético San Luis y cerrará la fase regular con el Clásico joven ante América. Por lo que Juan Reynoso tendrá que renovar el ánimo de sus dirigidos lo más pronto posible si no quiere que también el Clausura 2022 se les escape de las manos.