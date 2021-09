Liga MX: Sinha pide no criticar demás a los jugadores extranjeros que a los nacidos en México

México.- Las recientes criticas a Rogelio Funes Mori quien es el último jugador que se ha naturalizado para jugar con la Selección Mexicana han sido puesto en alerta a una leyenda de la Liga MX que en su momento pasó lo mismo que ahora pasa el argentino, se trata de Antonio Naelson "Sinha" quien defiende a los extranjeros y pide el mismo trato para los jugadores locales.

Sinha ve incorrecto que los aficionados y prensa critiquen a Funes Mori o algún otro extranjero por las recientes fallas en el partido ante Jamaica solo por ser el nuevo naturalizado, cuando hubo fallas de jugadoras mexicanos que no están siendo medidas de igual forma y eso es algo que no le parece justo y más cuando lo vivió en su carrera.

"No sé si sea justo que un naturalizado tenga más exigencia; creo que se debe exigir igual al futbolista. No porque venga de otro país se le exija más. Pero eso lo vivimos y nadie me lo va a contar", comentó el exjugador de la Liga MX para ESPN.

Recuerda su paso por la Selección Mexicana y asegura que está agradecido por el trato que recibió pero que tambien hubo criticas más marcadas sobre él que de otros compañeros, ahora pide que se le exija al equipo y no al futbolista ya que es un grupo que tiene que trabajar a la par y no se le puede cargar la culpa solo a uno.

Rogelio Funes Mori aún no es aceptado en su totalidad por los aficionados mexicanos | Foto: Twitter Selección Mexicana

"Hay que exigirle a la Selección y no solo a Funes Mori; hay que exigirle a cada uno de los jugadores porque traen la playera puesta", Rogelio Funes Mori tuvo al menos dos jugadas de gol en el partido ante Jamaica lo que le condenó a ser el centro de las criticas, eso si se le suma al falta de gol de la final de la Copa Oro.

La Selección Mexicana y la Liga MX ha tenido muchos jugadores naturalizados que han hecho un gran trabajo pero que han sido castigado por la prensa y los aficionados en cuanto tienen un error, casos como los de Guillermo Franco, Christian Giménez, Sinha, Gabriel Caballero y varios más que incluso muchos de ellos llegaron a disputar un mundial.