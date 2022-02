Liga MX: Solari acepta que derrota de América contra Atlético de San Luis fue merecida

El director técnico Santiago Solari reconoció que Atlético de San Luis jugó mejor que América la noche del sábado en el Estadio Azteca y mereció la victoria ante la falta de argumentos del cuadro de Coapa.

"No estuvimos bien, claramente. San Luis se llevó el resultado porque lo trabajó, porque lo mereció, y nosotros hicimos un hicimos un mal primer tiempo y tampoco estuvimos bien en el inicio de la segunda parte. No nos salieron las cosas, perdimos, merecidamente", aceptó el estratega.

Al señalar las mejoras que deberán realizarse en el plantel, Solari subrayó que las Águilas podrán iniciar el trabajo con plantel casi completo debido a las afectaciones que han tenido por Covid-19, lesiones y expulsiones, entre otros casos.

"Empezar a trabajar juntos porque, sin poner ninguna excusa, pero es cierto que el comienzo no ha sido sencillo. Supongo que para los otros equipos tampoco, pero para nosotros ha sido duro con el Covid, con los jugadores en la selección, con muchos jugadores que están apenas llegando. No hemos tenido tiempo todavía para trabajar", apuntó Santiago remarcando que no es justificación para el mal arranque de torneo.

Acerca de las aspiraciones del conjunto azulcrema, el DT sostuvo que el título sigue siendo la finalidad y aseguró que su equipo peleará por el campeonato. Luego de cuatro fechas, América sólo ha sumado un punto y se ubica en el penúltimo sitio de la clasificación.

A pesar del mal juego general, Santiago no desaprovechó la oportunidad para destacar los últimos cinco minutos del partido y usarlos como ejemplo de la personalidad que deben mostrar en las jornadas siguientes.