Liga MX: Solari se dice satisfecho con el juego de América en empate ante León

León, México.- El argentino Santiago Solari, entrenador del América, aseguró este sábado estar satisfecho con el juego de su equipo en el empate por 1-1 ante el León, a pesar de sufrir la expulsión del paraguayo Richard Sánchez en la séptima jornada de la Liga MX.

“He disfrutado el partido. En la alta competición es difícil disfrutar de los partidos, pero este lo he podido disfrutar, me ha gustado en general, creo que a los espectadores también. Me parece un partido rico en muchos aspectos”, explicó tras la igualada en casa del León.

Con el empate en casa del León, las Águilas de Solari se mantuvieron en el primer lugar del torneo Grita México A21 de la Liga MX con 17 puntos gracias a sus cinco victorias y dos empates.

“El segundo tiempo lo he disfrutado porque jugar media hora con un hombre menos cambia los partidos. He felicitado a los jugadores porque no es fácil jugar tanto tiempo con un jugador menos”, agregó el antiguo técnico del Real Madrid.

El América logró el empate con el León gracias a que el defensa argentino Emanuel Aguilera convirtió un penalti al minuto 10, que le permitió a las Águilas seguir en lo más alto de la Liga MX de cara al descanso de la Fecha FIFA de septiembre.

“Con un poco de más de precisión dos jugadas pudimos ampliar el marcador, incluso con 10 jugadores se está haciendo un buen trabajo, pero esto es futbol, es rápido. En general lo hacemos bastante bien, no tengo nada que reprocharle a mis jugadores”, comentó.

El estratega sudamericano felicitó a sus futbolistas porque en el terreno de juego validan lo que han trabajado para ser el mejor equipo del torneo Grita México A21.

Santiago Solari durante el partido de América ante León/Jam Media

"Uno siempre pelea y compite para ganar, para pelear por estar en lo más alto, como los otros equipo también, es lo que uno hace cuando se preparar para un torneo, pero queda mucho campeonato y ya sabemos lo difícil que es", señaló.

Tras la Fecha FIFA de septiembre, el América de Solari recibirá en el estadio Azteca al Mazatlán FC del técnico español Beñat San José en la octava jornada del torneo Grita México A21 de la Liga MX.