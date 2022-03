Liga MX: Solo un jugador de Chivas ha disputado más del 90 por ciento de los minutos en el Clausura 2022

Una de las constantes con Marcelo Michel Leaño es que no suele repetir alineación con Chivas desde su llegada. En el Clausura 2022 no ha sido la excepción y no hay un solo futbolista del Rebaño que haya jugado todos los minutos disputados hasta ahora. De hecho, solo uno ha jugado más del 90 por ciento de los minutos posibles.

Se trata de Sergio Flores, quien es hasta ahora el más constante en el esquema de Leaño con los rojiblancos. El mediocampista ha sido titular en todos los partidos y acumula hasta el momento 964 de 990 minutos posibles, pues salió de cambio ante Juárez y León. En el resto de los encuentros jugó hasta el final.

Detrás de Flores, los otros dos jugadores más constantes en Chivas con Michel Leaño son Isaac Brizuela y Jesús Angulo, ambos con más de 800 minutos acumulados hasta ahora. En el caso del 'Conejito', tiene 862 minutos y el único partido en el que no salió como titular fue ante Querétaro, mientras que del resto solo jugó los 90 minutos contra León, Santos y Atlas.

Mientras que el 'Canelo' acumula 852 minutos, pues en las dos primeras jornadas, ante Mazatlán y Pachuca, no ha fue titular. A partir de la Jornada 3 es inamovible del once inicial y solamente contra Puebla no terminó el partido, pues salió al minuto 75; en el resto de los encuentros ha jugado hasta el final.

Roberto Alvarado (799), Fernando Beltrán (777), Alexis Vega (769) y Raúl Gudiño (720) son los cuatro jugadores que siguen como los que más minutos han sumado. Aunque en el caso del arquero trasciende que desde el partido contra Santos se ha quedado en la banca y Miguel Jiménez ha ocupado su lugar.

Chivas se encuentra actualmente en el sitio 10 de la clasificación con 13 puntos y una vez que se reanude la actividad enfrentará a Rayados de Monterrey en la Jornada 13. Los tapatíos tienen solo un triunfo en sus últimos 5 juegos, por lo que tendrán que apelar a sus jugadores más constantes para buscar otra victoria que les permita seguir en zona de repechaje.