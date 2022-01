Liga MX: Suben a 10 los contagios de Covid-19 en Xolos de Tijuana

Tijuana.- El pasado martes, Xolos de Tijuana, Puebla y la Liga MX anunciaron la reprogramación del partido de la fecha 3 del Clausura 2022 por 7 contagios en los fronterizos. En una nueva actualización se han agregado 3 elementos más luego de que ciertos jugadores presentaran síntomas leves. Ahora en total son 10 jugadores los que están de baja para Sebastián Méndez, además eso confirma que el partido ante la Franja tardará mucho más para poder jugarse ya que según el reglamento si un equipo alcanza o supera los 10 contagios el partido se suspende hasta encontrar una posibilidad de jugarse.

"Tras las pruebas informadas ayer (martes) y cumplimiento con los protocolos de la Liga MX, ante la presencia de síntomas se realizaron nuevas pruebas de Covid-19 obteniendo tras casos positivos adicionales a los que ya infórmanos, contabilizando un total de 10 jugadores en primera división", fueron las palabras del equipo ante el brote de contagios en el equipo. Por ahora son los únicos que se han presentado, en lo que respecta al cuerpo técnico ninguno ha presentado problemas.

Los nombres de los jugadores por respeto a su privacidad no se han revelado y así se mantendrán por parte del club hasta que los mismos jugadores decidan darlo a conocer. Por ahora el equipo prácticamente está en cuarentena para evitar tener más contagios. Lamentablemente esta no es la primera vez que Tijuana en plena competencia de la Liga MX tiene un brote así de grande, hace dos temporadas fueron más de 16 por lo que hasta dos fechas tuvieron que parar para ellos.

10 jugadores son baja para Xolos por Covid-19 | Foto: Jam Media

El arranque del Clausura 2022 no ha sido el mejor para Xolos, en 2 partidos ha sufrido una derrota y un empate, se ubican en la posición 15. Para esta campaña apostaron con jugadores jóvenes dejando ir algunos otros Sebastián Méndez tiene toda la confianza de la directiva a pesar de que en la temporada pasada no logró darle una mejoría al equipo y ahora tampoco se ha visto algo distinto y en caso de no arreglar el camino en lo que resta de la temporada podría ver complicada su continuidad.

Por ahora en medio de la gran cantidad de contagios se ha revelado una noticia que podría alentar al equipo a buscar mejorar y es la supuesta incorporación de Joaquín Montecinos, el chileno que hace algunos meses decretó que le gustaría jugar en la Liga MX y aunque la primera opción era llegar a Cruz Azul al final se habría decidido por Tijuana. De acuerdo con los reportes el jugador estaría reportando en los siguientes días para comenzar su proceso de adaptación, aunque podría ser tambien luego de la fecha FIFA ya que podría ser convocado.