Liga MX: ¡Tendrá que esperar! José Juan Macías no viajará con Chivas para el juego contra Bravos

Tras su llegada del Getafe de España, José Juan Macías ya se encuentra en Verde Valle entrenando al parejo de sus compañeros listo para debutar de nuevo con la playera de Chivas del Guadalajara ahora en el torneo Clausura 2022.

Si bien el delantero mexicano es una de las piezas fundamentales que suman al ataque del rebaño Sagrado, Marcelo Michel Leaño decidió guardarse el debut del ariete para la siguiente jornada y no en la 4 donde se medirán de visita a los Bravos de Juárez.

La tropa de Marcelo Michel Leaño volverá a ver acción este miércoles 9 de febrero ante el Juárez FC en el marco de la jornada 4 de la Liga MX.

José Juan Macías llega al Rebaño Sagrado con muy poco ritmo de juego del futbol español, donde solo vio acción en poco más de 200 minutos de juego con el Getafe, es por ello que Leaño decidió esperar para darle minutos al delantero.

El delantero no hará el viaje a Juárez con sus compañeros y se quedará en las instalaciones de en Guadalajara para seguir entrenando en Verde Valle. No obstante, su participación para la fecha 5 ante Tigres UANL también está siendo duda.

De acuerdo a información de la reportera Karina Herrera, Leaño tampoco quiere forzar al artillero ante los felinos. "JJ Macías no viajará para el juego vs Bravos, tampoco estará en el juego vs Tigres del fin de semana, seguramente lo veremos hasta la J6 ante León.", escribió la periodista en su cuenta personal de Twitter.

Chivas del Guadalajara se mete al estadio Olímpico Benito Juárez este miércoles en punto de las 18:00 horas de Sinaloa y a las 19:00 horas del centro de México. Este partido lo puedes ver a través de Azteca Deportes para todo México así como por TUDN y por Telemundo en Estados Unidos.