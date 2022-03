Liga MX: "Tenemos hambre de victoria en este Clásico Tapatío"; Fernando Beltrán

Guadalajara, Jalisco.- Chivas de Guadalajara visitará a Atlas en el Clásico Tapatío que tendrá como sede el Estadio Jalisco -casa de los rojinegros-, donde el "Nene" Fernando Beltrán aseguró que el rebaño tiene hambre de ganar este partido al afirmar que han mejorado en los partidos pasados, pese a que los resultados no han caminado a su favor.

"Tenemos hambre de triunfo, como equipo hemos mejorado y creo que tenemos los puntos que nos merecemos. Como canterano sé cómo se viven estos partidos, ganará quien juegue mejor y tenga mayor intensidad en el juego", explicó durante el día de medios.

El mexicano se sinceró que el cuadro rojiblanco llegará con cierta presión tras mantener esa espinita que sigue en dolencia tras disputar el Clásico Nacional contra Club América, donde empataron sin goles a pesar de terminar el partido con un hombre de más.

"Tenemos la espinita por el partido pasado, desafortunadamente nos quedamos con 2 jugadores menos. Queremos revertir las cosas y entendemos que cada partido nos puede marcar mucho de cara al futuro", complementó Beltrán al decir que es cuestión de tiempo que la mejora aparezca en el campo a sabiendas que la afición exige el cese de Michel Leaño.

"Entendemos a la afición si no está contenta con nuestro trabajo, nosotros creemos en lo que vamos construyendo y sabemos que es cuestión de tiempo para que las cosas mejoren. La gente que vive fuera de Guadalajara difícilmente entenderá cómo se viven estos partidos en el estadio, me gusta este Clásico por la pasión que se vive".

En la continuidad dentro del terreno de juego Fernando Beltrán aseguró que está en su deber jugar todos los minutos del encuentro, sin embargo es consciente que las decisiones están en el técnico. Por lo pronto queda satisfecho del tiempo que ha disputado en el C2022 de la Liga MX.

"No me molesta salir de cambio, me gustaría jugar todos los minutos, pero me preocupo más por pensar en lo que dejé de hacer. Estoy tranquilo por los minutos que he tenido, quiero seguir siendo titular y trabajaré para eso, las decisiones las toma el técnico", dijo.

Chivas visitará la casa de su acérrimo rival, quien le quitó la racha invicta de siete victorias en el torneo pasado. El duelo se jugará el día domingo 20 de marzo en punto de las 19:00 horas (tiempo de México) 18:00 horas (tiempo de Culiacán).

