Liga MX: ¡The Last Dance! Carlos Salcedo asegura que el juego ante Puebla será el último con la playera de Tigres

El defensa mexicano Carlos Salcedo anunció su salida de Tigres de la UANL este sábado a través de sus redes sociales, donde afirma que el juego de este sábado ante la Franja será el último que dispute en el futbol mexicano con los regiomontanos.

Todo indica que el zaguero azteca ya tiene a un nuevo equipo y todo apunta a la MLS con el Toronto FC, equipo que ya estaba negociando con los directivos de la sultana del norte para hacerse de los servicios del 'Titán'.

El propio Titán publicó en redes sociales la frase ‘The Last Dance’, previo al partido contra la Franja en el Estadio Universitario, donde sale como titular en la alineación de Miguel Herrera.

En la negociación con el Toronto FC, Carlos Salcedo llega al equipo de manera definitiva y en cambio Tigres de la UANL recibirá al venezolano Yeferson Soteldo, donde no habrá dinero de por medio.

Carlos Salcedo estuvo buscando previo al torneo Clausura 2022 de la Liga MX emigrar al futbol brasileño, pero surgieron problemas legales que no pudieron sellar su pase al brasileirao, ahora el equipo de la MLS le ofrece ser el jugador franquicia y un contrato por tres años.

El viernes el director técnico de los Tigres de la UANL, Miguel Herrera, aseguró que ya estaba amarrada la negociación con el equipo de la MLS por Carlos Salcedo y la llegada de Yeferson Soteldo.

"No está siendo negociado, hay una propuesta que el club ha estado oyendo, no estamos cerrados a no escuchar alguna propuestas por ningún jugador más por la petición del jugador del torneo pasado, no de este, se sentarán con la gente de Carlos para ver qué es lo que realmente quieren hacer, es una propuesta, no hay negociación establecida, se llegó la propuesta y se analizará con la directiva y la platicaré con ellos", dijo este viernes.