Liga MX: Tiago Volpi asegura que Toluca peleará por el campeonato del AP2022

Tiago Volpi llego para este torneo Apertura 2022 con los Diablos Rojos y su único objetivo en su mente es poder alzar el título en la Liga MX, ya que en su paso con Gallos Blancos de Querétaro se quedo muy corto en esas ambiciones.

El portero brasileño reconoció que la plantilla de los Diablos Rojos del Toluca están para pelear el campeonato de la mano de Ignacio Ambriz.

"Sí estamos para pelear, no te voy a decir que 'no y que hay que ver', no, no, no. Tenemos que venir con el pensamiento de hacer un gran trabajo para poder pelear por el título.

"Es un sueño que tengo, es algo que me faltó. En el primer paso que tuve por México estuvo muy cerca en mi primer torneo con Querétaro y sí es un sueño que tengo y voy a trabajar todos los días para poderlo lograr".

El arquero carioca asegura que Toluca tiene jugadores de gran calidad, casos como Fernando Navarro, Jean Meneses o Carlos González.

"El equipo esta muy bien armado para el torneo Apertura 2022, jugadores como Fernando Navarro, Jean Meneses o Carlos González, pueden ser protagonistas para lograr el objetivo principal que es campeonar", dijo el portero.

Volpi tiene grandes ilusiones de estar de vuelta con Ignacio Ambriz al mando y con Sinha, con quien estuvo compartiendo vestidor.

"Me siento muy contento muy feliz y se me da la oportunidad de volver a trabajar con Nacho que lo tuve en Querétaro, con Sinha que era mi compañero. Tenemos muchas ilusiones para poder hacer un gran torneo y poder respaldar toda la confianza que el club nos ha dado”, aseguró.